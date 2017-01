Milline armas mees! Rod Stewart veenis naise rinnaopile mineku osas ümber

45-aastane modell polnud pärast kahe lapse sündi oma rindadega rahul, kuid 71-aastane muusik ei näinud tema muutunud välimuses mingit probleemi.

«Arsti juures vaadati kogu mu keha üle ja küsiti, kas olen ülejäänud kehaga rahul. Ütlesin, et ilmselt võiksin siit-sealt paar kilo alla võtta. Siis soovitati mul ära minna ja need kilod alla võtta, sest kui ühte asja kohendad, tahad peagi juba uut operatsiooni,» meenutas Penny saates «Loose Women».

«Ma mõtlesin täiesti tõsiselt rinnaoperatsiooni peale, kuid Rod ütles: «Vaata, kallis, kui sa seda oma kehale teha tahad, siis toetan sind täielikult, kuid minule meeldivad need sellisena nagu nad on.»,» sõnas naine.

Penny ja Rod kohtusid 1999. aastal ja nad plaanivad kümnenda abieluaasta puhul tõotusi uuendada.

«Ma ei suuda abielutõotuste uuendamist ära oodata! Tema jaoks on see olnud kõige pikem suhe, nii et see on rekord! Rod on äärmiselt romantiline mees ja mul on tohutult vedanud. Romantika ja kire elushoidmine on meile mõlemale väga tähtis. Abiks on ka see, et Rod on minust vanem. Olen alati eelistanud vanemad, küpsemaid mehi ja Rod on tõeline džentelmen,» õhkas Penny.