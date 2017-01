Karl-Erik Taukar neljast nominatsioonist muusikaauhindadel: enda andekuse kiitjat minust ei ole

Oled nomineeritud neljas kategoorias, mida see Sinu jaoks tähendab ning milles ootad kõige suuremat edu?

Karl-Erik: See tähendab minu jaoks suurt tunnustust ja tõsiasja, et kuskil on midagi õigesti tehtud. Aeg on näidanud, et ennustamine muusikaauhindadel on väga keeruline, kui mitte võimatu tegevus.

Oled tegutsenud aastaid popmuusika valdkonnas, kas oled mõelnud oma suunda muuta?

Karl-Erik: Ma olen tegelikult juba aastate jooksul suunda muutnud. «Seitsme tuule poole» aastast 2013 ja uue plaadi esimene singel «Tähti täis on öö» on väga erinevad lood.

Karl-Erik Taukar / Stina Kase

Mis on sellise pikaajalise edu Sulle taganud? On see hea anne, tiimitöö või ohtralt töö tegemine? Miks?

Karl-Erik: Mul on lihtne teha tööd, mis mulle meeldib. Eks see on samuti tähtis, kellega koos toimetada. Mul on õnnestunud nii lava kui stuudiot jagada Eesti oma ala tippudega ning olen püüdnud kõigist võimalustest alati maksimumi võtta. Minu jaoks on kontsertide andmine, salvestamine ja televisioon saanud küll tööks, aga ma naudin kogu protsessi. Enda andekuse kiitjat minust ei ole.

Kes on Eesti muusikamaastikul Sinu jaoks suurim konkurent? Mida arvad nendest uutest tulijatest, keda nimetatakse uuteks taukariteks ja padariteks?

Karl-Erik: Ma küll ei tea, keda täpselt nii nimetatakse, aga pigem peaks uued tulijad mõtlema ikka selles suunas, mis on neis unikaalset ­- mis on see, mida teistel pole. Artisti jaoks on oluline leida üles oma publik. Konkurentidele ei saa keskenduda - kui oma asja uskuda, siis pole tähtis, mis teised teevad.