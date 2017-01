Mick Pedaja rõõmustab muusikaauhindade nominatsioonide üle: 2016 oli minu elus üks edukamaid aastaid

Eesti Laulul kuulsaks saanud Mick Pedaja sõnas Elu24-le, et tal on väga hea meel Aasta Alternatiiv/Indiealbumi katekooria üle: «See on suur üllatus, ma poleks osanud seda oodata.»

«2016 oli minu elus üks edukamaid aastaid. Olen saanud palju õppida nii sisemiselt kui ka muusikas ning need käivad omavahel käsikäes,» kommenteeris Pedaja ning tänas muusikuid Raul Ojamaad ja Kostja Tsõbulevskit, kellega koos album «Hingake» sündis. «Tänu neile on plaadi tegemine olnud hea aeg ning teeme ka edaspidi koostööd.»

Sel aastal on Pedajal käed tööd täis ja käimas päris mitu projekti. «Martti Heldel tuleb selle aasta kevadel välja thrilleri elementidega psühholoogiline draama «Skandinaavia vaikus». Kirjutan sellele täismahus muusika ning see on minu jaoks esmakorde loomise kogemus,» rääkis looga «Seis» kuulsaks saanud Pedaja, et tema jaoks on väga huvitav protsess, kuidas pilt ja muusika omavahel kokku panna.

Mick Pedaja Tallinnas Kultuurikatlas / Rasmus Kooskora

Muusikule meeldib asju teha järk-järgult ning hoolimata mitmetest projektidest ta suuri eesmärke omale pannud ei ole. «Huvitavaid projekte tuleb veel,» lisas Pedaja.

Laval saab teda enne muusikaauhindade galat näha 20.jaanuaril Hopneri majas, kus ta annab soolokontserdi ja 3.veebruaril Nordea Kontserdimajas, kus Mick Pedaja soojendab Rootsi ühte tuntuimat artisti José González't.