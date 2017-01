Miss Helsinki 2017 Sephora Lindsay inspireeriv ning kirev Instagrami profiil

Haluan kiittää kaikkia onnittelijoita! En ole vielä ehtinyt vastata kaikille, mutta kauniit sananne merkitsevät tooodella paljon! Kiitoksia siitä ❤️ Tää matka on ollut aivan huikee! Siis.. @martinaaitolehtiofficial on kyllä luonut jotain uskomatonta. Tää nainen on tulta! Kiitos Mara, että oot olemassa ja sun mahtavien visioiden takia muillakin mahdollisuus päästää rakentaa omia hullui visioitaan ❤️ Kiitoksia erityisesti kaikille yhteistyökumppaneille!! Ihanaa kun olette jaksanut panostaa sekä luottaa meihin. Ilman teitä, tätä kaikkea ei olisi! Paljon tsemppiä uusille ideoille mitä tuotte tulevaisuudessa! ❤️❤️ Mä oon niin kiitollinen, että mä oon saanut olla osaa tätä kymmenikköä!! Sieltä löytänyt sydänystäviä ❤️❤️ Mä toivotan kaikille paljon love ja parasta!! Ootte täynnä kultaa!! Love y'all❤️ Onnitellut mun rakkaille kilpasiskoille @miskanikander ja @mariamustonen !! We are in this together! Tajunnan räjäyttävän talenttini takana itse @banditqwn !! Saanut niin paljon energiaa häneltä et huhhuh! Kiitos Ässä, oot ihan paras! ❤️ Miss Helsinkin voitto ei oo mulle pelkästään titteli, se on avain suurille oveille. Mä oon vaan niin hiton onnellinen, että mä saan vihdoin ja viimein näyttää jengille miten asiat hoidetaan mun tavalla! Mä en tykkää paljon avautua mun plääneistä, mutta uskallan luvata, että suuria juttuja tulee tapahtuu! Tästä vuodesta tulee olee huikee!❤️ || picture by @nikisoukkio #misshelsinki2017

