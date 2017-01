Näitlejanna Kadri Rämmeld on beebiootel!

Pärnu Endla Teatris mängiv näitlejanna Kadri Rämmeld ning tema näitlejast abikaasa Meelis Rämmeld on vanemateks saamas.

Ugala teatri lavastuses „Mere märgid“ mängivad Kadri Adamson ja Meelis Rämmeld. / Ugala teater

Meile teadaolevalt on uut ilmakodanikku oodata kevadel. Kadri jaoks on tegemist juba kolmanda lapsega - eelmisest kooselust Toomas Varaga on näitlejannal üks poeg ning tütar.

Soovime näitlejatele esimese ühise lapse ootuses õnne!