Eesti Muusikaauhinnad 2017 nominendid on selgunud

Lisaks albumipõhistele žanritele selgusid nominendid ka «Aasta Parima Laulu» ja «Parima Muusikavideo» kategooriates. Galal antakse samuti kätte hinnaline «Panus Eesti Muusikasse» auhind.

Eesti Muusikaauhinnad 2017 jagatakse kätte suurejoonelisel auhinnatseremoonial 26. jaanuaril Nordea Kontserdimajas.

Hääletus toimus kahe nädala jooksul ja viidi läbi kahes voorus. Kõik žüriiliikmed said hääletuse käigus teha omapoolseid ettepanekuid. Žürii häältest moodustus pingerida, mille esimesed kohad avalikustatakse nominentidena ning enim hääli saanud album, laul või muusikavideo võidab.

Eesti Muusikaauhinnad 2017 nominendid tähestikulises järjekorras:

Aasta Klassikaalbum (auhinnale kandideerivad nelja klassikalise muusika alamkategooria hääletustulemuste parimad):

Aasta Heliloomingu Album

Arvo Pärt. The Deer`s Cry. Esitab Vox Clamantis, Toomas Vavilov (klarnet), Heikko Remmel, Taavo Remmel (kontrabassid), Robert Staak (lauto), Mari Poll (viiul), Johanna Vahermägi (vioola), Susanne Doll (orel), dirigent Jaan-Eik Tulve

Aasta Kammermuusika Albumid

Heino Eller. Keelpillikvartetid. Esitab Tallinna Keelpillikvartett (Urmas Vulp, Olga Voronova, Toomas Nestor, Levi-Daniel Mägila)

Tõnu Kõrvits. Mirror. Esitab Anja Lechner (tšello), Kadri Voorand (hääl), Tõnu Kõrvits (kannel), Tallinna Kammerorkester, Eesti Filharmoonia Kammerkoor, dirigent Tõnu Kaljuste

Aasta Koorimuusika Album

Arvo Pärt. The Deer`s Cry. Esitab Vox Clamantis, Mari Poll (viiul), Johanna Vahermägi (vioola), Heikko Remmel, Taavo Remmel (kontrabassid), Robert Staak (lauto), Toomas Vavilov (klarnet), Susanne Doll (orel), dirigent Jaan-Eik Tulve

Aasta Sümfoonilise või Lavamuusika Album

Great Maestros. I-V. Esitab Kalle Randalu (piano), Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, dirigent Neeme Järvi. Ludwig van Beethoven Piano Concertos No 1-5, Brahms Symphonies No1-4, Richard Strauss

Aasta Jazzalbum

Kadri Voorand Quartet – Armupurjus

Peedu Kass – Momentum

Robert Jürjendal feat. Andrus Lillepea – Lihtminevik / Simple Past

Aasta Etno/Folk/Rahvalik album

Eeva Talsi & Juhan Aru – Vähemalt täna

Maarja Nuut – Une meeles

Mari Jürjens – 27

Aasta Elektroonikaalbum

Florian Wahl – 14

Mart Avi- Rogue Wave

Tehnoloogiline Päike - Technological Sun

Aasta Alternatiiv/Indiealbum

Mick Pedaja - Hingake

Pastacas - Pohlad

Rainer Jancis - Hibernatus

Aasta Metalalbum

Goresoerd - Antikeha

Kannabinõid - Troon

Taak - Supersargasso

Aasta Rockalbum

Elephants From Neptune - Oh No

Põhja Konn - Põhja Konn

Tanel Padar Blues Band - Gold'n'Fish

Aasta Popalbum

Jüri Pootsmann - Täna

I Wear* Experiment - Patience

Karl-Erik Taukar - Kaks

Aasta Hip-Hop/Rapalbum

5miinust - Aasta plaat. Korralik saavutus

Beebilõust - Resotsialiseerumine X Must lipp

Metsakutsu - Kuhu koer on maetud

Aasta Debüütalbum

Go Away Bird - Sleep On It

I Wear* Experiment - Patience

Põhja Konn - Põhja Konn

Aasta Naisartist

Eeva Talsi - Vähemalt täna (esitajad Eeva Talsi & Juhan Aru)

Kadri Voorand – Armupurjus (esitab Kadri Voorand Quartet)

Maarja Nuut - Une meeles

Aasta Meesartist

Jüri Pootsmann - Täna

Karl-Erik Taukar - Kaks

Mick Pedaja - Hingake

Aasta Ansambel

Elephants From Neptune - Oh No

I Wear* Experiment - Patience

Põhja Konn - Põhja Konn

Aasta Muusikavideo

Kerli - Feral Hearts (režissöör CJ Kask)

NOËP – Rooftop (režissöör Andres Kõpper)

Tommy Cash – Winaloto (režissöör Tomas Tammemets)

Aasta Parim Laul

Cartoon feat. Jüri Pootsmann - I Remember U

Karl-Erik Taukar - Tähti Täis On Öö

Liis Lemsalu – Sinu ees

NOËP - Rooftop

Smilers – Et sa teaks

Aasta Album

Elephants From Neptune - Oh No

Kadri Voorand Quartet - Armupurjus

Karl-Erik Taukar – Kaks

Maarja Nuut - Une meeles

Muinaslugu sinilinnust / Estonian Evergreens. Revival