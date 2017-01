Mees ehmatas, kuna ta saapataldadest jäid maha haakristid

Mehe sõnul ei olnud saabaste tallamustrist kohe aru saada, et maapinnale võivad jääda haakristid

Redditi kasutaja ostis oma saapad Amazonist, kus müüakse Polar Fox jalatseid.

Mees tegi saapatallast ja maapinnale jäänud jäljest fotod, mis jõudsid sotsiaalmeediasse ja tekitasid diskussiooni.

Mitmed kommenteerisid, et saapadisaineri ja tallavalmistaja vahel võis olla möödarääkimine.

«Jalatsifirmad vaatavad enne mudeli tootmist ja müüki laskmist tallamustri üle ning tehakse ka jäljekatseid, kuidas nüüdne muster neil kahe silma vahele jäi?» küsiti sotsiaalmeedias.

Mitmed meediaväljaanded kontakteerusid pärast Redditi teadet Polar Fox firma emafirmaga Conal, et küsida nende saabaste ja tallamustri kohta.

Firma kinnitas, et neil ei olnud enne Redditi teadet aimu, et need saapad jätavad maapinnale haakristimustri.

