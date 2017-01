Vaata, millised tuntud eestlased toetavad ekstreemsporti!

Võttes näiteks eelkõige Kelly Sildaru, kes oma noorest east hoolimata on võitnud lenneldes maailma suurimad vigursuusatamise võistlused X-Games ja Dew Tour.

Samuti on maailmas suuri tegusid teinud Roomet Säälik, kes juba 15-aastaselt võitis Euroopa Meistrivõistlused trikitõukeratta arvestuses ja ka Andres Lainevool, kes sõitis end maailma 20ne parima seas Simple Sessioni finaali.

Üha enam hakatakse mõistma, et tegu ei ole enam lihtsalt mänguga, vaid tõsise spordialaga. Ekstreemsport on eestlastel veres - sellest on aru saanud ka paljud tuntud Eesti inimesed, kes on näidanud oma toetust Eesti ekstreemspordi edendamiseks.

Pärnumaa noored on Linna Kaasava eelarve ideekonkurssile käinud välja idee rajada vanasse Raba Ujulasse Ekstreemspordikeskus.

Ekstreemspordile oma võimaluse saad anda SIIN.

Toeta ka Sina ja anna ekstreemspordile võimalus -