Elu24 video! Uku Suviste: mida sõbralikum on klient, seda parem on teenindus

Toredast ettevõtmisest «Kohtle teenindajat nagu staari», mis kutsub üles klienditeenindajaid väärtustama, on selle nädala jooksul jõudnud juba osa võtta Sky Plusi hommikuprogrammi juht Maris Järva, näitleja ja blogija Grete Klein ning lauljanna Laura Põldvere. Reedel on kord Kalle Sepa käes ning täna käisime uudistamas, kuidas muusik Uku Suvistel klientide teenindamine välja tuli!

Uku hindab oma sooritust positiivseks, öeldes, et kõik omletid ning mahlad jõudsid õigel ajal õigesse lauda. Muusik lausub ka õpetlikud sõnad, mis me kõik endale kõrva taha võiksime ehk panna: «Eeldame iseenesestmõistetavalt, et klienditeenindaja on alati tähelepanelik ning sõbralik. Mida sõbralikum on klient, seda parem on teenindus.» Üllataval kombel tuli välja, et Uku on pidanud ka varem enda ettekandmisoskused proovile panema. Selle kogemuse kohta kuuled aga lähemalt videost!

Lyoni kohvikute juhataja Iivi Saar tunnistab samuti, et tihtilugu peetakse teenindaja tööd väga lihtsaks, kuid toredate klientide kõrval on kahjuks ka neid, kes ennast ettekandja peal välja elavad. «Millegipärast arvatakse, et taoline käitumine on aktsepteeritav,» selgitab naine kampaania olulisust.

Uku ei lõpetanud oma vahetust muidugi ilma armsa üllatuseta. Vaata videost, millega oli tegu!