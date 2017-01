Video! Heidy Purga üheks õhtuks valmistatud kleidist: see on raiskamine

«Minu meelest on see hästi individuaalne, kes kuidas sellesse kutsesse suhtub, kas ta tellib läbimõeldud kleidi, kas räägib ise moekunstnikuga kaasa. Neid variante on nii palju,» rääkis Heidy Purga, et selle aasta presidendi vastuvõtu kutse peale oli eraldi märgitud näiteks rahvarõivad. See, mis saab pidulikust kleidist edasi, sõltub pigem kandjast, kes selle tellib.

Riigikogu liige Heidy Purga ning EV 100 korraldustoimkonna juht Jaanus Rohumaa. / Andres Putting / presidendi kantselei

«Ma saan rääkida ainult oma kogemustest. Kui viimase aasta kontserti ja vastuvõttu meenutada, siis lasin sellise asja teha, millega olen hiljem ka muudes kohtades käinud,» rääkis trendikas naine, et ta lasi omale moeka kleit-mantli valmistada, mida saab kanda nii kleidi või mantlina pusa ja teksade peal.

Tallinn Dolls by Karolin Kuusik moe-show seltskond, Heidy Purga / Kalev Lilleorg

Purga sõnul pole pidulikeks vastuvõttudeks valmistatud kostüümidega edasi väga palju midagi teha, aga see sõltub pigem ikka kandjast. «Tihti suhtutakse sellesse teatava stambiga, et nüüd ma teen selle ürituse jaoks ja siis see jääb sinna, seda ei saa enam edasi kanda. Ma arvan, et need ajad on läbi saanud. See on ikka jube raiskamine, kui sa ainult üheks sündmuseks, üheks õhtuks panustad tohutult ja siis pärast ei olegi sellest enam rohkem rõõmu,» innustab Purga rohkem asju läbi mõtlema ja pärast neid riideid kandma ka näiteks kummikutega heinamaal.

Expressionsi stiilipidu külastas bravuurikas seltskond. Heidy Purga / Maksim Toome

Purga sõnul on pidulikeks vastuvõttudeks valmistumine inimeste jaoks väga suur stress, eriti neile, kes pole selliste asjadega harjunud. Naise sõnul pole inimesed pärast järgnevat kriitikat ära teeninud. «On ka selliseid, kellel on ükskõik, nad on paksu nahaga, neil on suva ja nad on üle sellest.»

Selle aasta presidendi vastuvõtuks Heidyl veel kleiti ei ole, küll aga on moeloojaga selle teemaline vestlus juba peetud.

Vaata videost!