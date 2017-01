Intsikurmu metsapark kolib Põlvast talvisesse Tallinnasse

Et talveõhtu oleks täis soojust, et sõbrad saaksid koos olla, et mõttelõng hakkaks alanud aastal kenasti jooksma ja et hing oleks helge. Talifestival lükkab käima tänavuse Intsikurmu hooaja - tol õhtul saab välja hõigatud ka suvise festivali viis esinejat ning kohapeal on võimalik soetada festivali passe.

Olemise võrratu võlu saab sündima laupäeval, 21. jaanuaril Tallinnas teatris NO99.

Läti ansambel Triana Park kultuuriklubis Tempel / Tempel

Kolmel erineval laval astuvad üles:

Go Away Bird

Maarja Nuut feat. Hendrik Kaljujärv

Kali Briis Band

Keymono (LT)

Oligarkh (RUS)

Triana Park

Anett

Lepatriinu

Uxcel

Doktor Normal

DJ Estonian Funk Embassy: Ehte, Roma Pi, Skidoo, Misha Panfilov

Noortebänd 2016 Tallinna poolfinaal Sinilinnus, Lepatriinu / Mihkel Maripuu

Piletid saadaval siin.

Pileti hind kuni 20.01.17 15 eurot

Ürituse päeval 21.01.17 20 eurot

Uksed avatakse kell 18:00.

Vanusepiirang alates 16. eluaastast. Peale kl 23:00 on piirang alates 18. eluaastast.