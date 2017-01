Homme Tallinnas esinev techno-maailma superstaar Jay Lumen: ootan juba eestlastega koos pidutsemist!

Lumenil on klassikalise muusika taust ja teda ei saa tegelikult liigitada konkreetse žanri DJks, sest tema setid koosnevad house'i, tech-house'i, techno ja minimal elementidest. Õppinud kaheksa aastat konservatooriumis viiulit, hakkas Jay juba varajases eas mängima klassikalisi lugusid omaenda stiilis, kuid taipas peagi, et ainult viiuliga ei suuda ta end muusikaliselt piisavalt väljendada ning hakkas keskenduma elektroonilise muusika produtseerimisele.

Nüüd mängib Jay Lumeni kõikjal üle maailma ja teda võib pidada kahtlemata Ungari kõige kuulsamaks DJks, tema loomingut on välja andnud labelid nagu Drumcode, Saved, Ministry Of Sound, 100 protsenti Pure, Mistakes Music, Great Stuff jne. Teda on pärjatud ka erinevate auhindadega, näiteks Ballantine'is Music Awards 2014 ja 2015 ning Underground DJ Of The Year 2013 ja 2014.

Mitmed tema lood on jõudnud Beatporti edetabelite tippu, näiteks: «Nobody», «Get Ready», «The Drummer», «Carpe Diem»,«Get Yaa», «Cube» with Sasha Carassi, «Strange Fruit» or «Lotus» with Gary Beck, «No Money No Honey».

Jay on mänginud maailma suurimates klubides ja festivalidel nagu Space (Ibiza), Space (Miami), BPM Festival, Digital Dreams Music Festival, EL Row (Barcelona), Tresor, Sónar, Ministry of Sound, Amsterdam Dance Event, Detroit Electronic Music Festival Afterparty, Balaton Sound, Mystic Garden (Amsterdam) jne.

Elu24-l avanes võimalus meest enne Eestisse jõudmist ka intervjueerida.

Kas võiks öelda, et techno on piirkonniti erinev ja kuidas sina seda tajud?

«Jah, on loomulikult erinevad maitsed, värvid ja helid. DJ peab olema tundlik ja olema publikuga pidevas suhtluses, et temaga resoneeruda ja neid peo kuumusesse juhtida».

Oled klubimuusika maastikul olnud üle 10 aasta – kuidas oled selle aja jooksul DJ ja produtsendina arenenud?

«Õpin ja tunnen kogu aeg midagi uut, seetõttu ka mu tehnika, tunnetus ja sound muutuvad pidevalt. Kuid kirg on sama! See on mu sisemine rännak.

Võib-olla seetõttu mängin ma lugusid äärest ääreni, sügavatest mõtlikest helidest kuni rajude techno radadeni. Nii saan ma edasi anda oma tõelisi tundeid».

Elektroonilise muusika populaarsus aina kasvab. Mis sa arvad, kas teiste stiilide kuulajaskond seetõttu kahaneb või inimeste uusikamaitse lihtsalt laieneb?

«Ma arvan, et teine variant. Muusikaline maitse on tänapäeval palju laiem ja see on väga tähtis! Nii on inimesed võimelised mõistma ka, kuidas mõni heli inspireeris looma techno- lugu.

On väga oluline olla avatud igasugusele muusikale, samas otsides kvaliteeti. Nii saab muusikaturg olla «terve», kui sa saad aru, mida ma silmas pean. Vähem plasthelisid ja rohkem väärtust.

Inimesed saavad juba väga hästi aru, milline muusika passib tantsupõrandale ja millised helid vaba aja veetmiseks ja puhkamiseks. Milline album või DJ-sett sobib autos kuulata ja mis on kui valatud kontserdisaali. Sa võid armastada neid kõiki ja sul on valik.

Rohkem väga noori inimesi on avatud kvaliteetsele ja underground-muusikale kui kunagi varem. Võib-olla kuulasid nad varem lihtsaid peavoolu lugusid ja see oli hüppelauaks elektroonilise muusika juurde. Ja nad kasvavad üles teades, mis on kvaliteetne.

See ongi praegu toimumas ja muutused on head, sest nii saabuvad uued lained».

Tuled esimest korda Eestisse. Kui oluline on maailmakodanikust DJ-le saada linnuke uue riigi juurde? Ja kui palju sa Eestist tead?

«Uues riigis mängimine valmistab alati suurt rõõmu. Pean silmas, et mulle artistina muidugi – ootan juba publikuga kohtumist ja nendega koos pidutsemist.

Mul on Eestis sõpru, kes käivad pidudel, kus ma mängin, nii et midagi ma tean, aga mitte palju. Näiteks, et teie naaber on Soome ja et eestlannad on kaunid.»

Millised on sinu vaated praegusele olukorrale Euroopas? Kas sa jälgid poliitikat või pigem sammud muusikas?

«Ma muidugi näen, mis praegu toimub ja see on meie elu. Aga minu arvates ei peaks muusikud ja üldse kunstnikud poliitikaga tegelema.

Saan õnneks tegeleda sellega, mida armastan ja jätan teised asjad poliitikute jaoks. Minu elu on niimoodi parem».

/ Ööklubi 9/11

Info Facebookis. ja Beatportis.