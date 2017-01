Video ja fotod! Pagarisaatest lahkus ootamatult Rasmus

Annelil on kahe tütre emana kogemust kuhjaga. Tema läheb kindla peale välja ja küpsetab printsessikoogi. Mitte suvalise roosa keeksi vaid uhke koogi, mille keskel kõrgub multikastaar ehk ponitüdruk Roosa Pirukas. Kolme lapse emal Liilial on kavas õunatort, millesse on kavalalt sokutatud spinatit. Kohtunik Angeelika ei pea lugu toiduvärvist. Liilia kook on aga toiduvärvitagi efektselt roheline. Varasema tordiküpsetamiskogemuseta Rasmus plaanib ehitada lillekujulise koogi kiividega. Rasmus ütleb, et tal pole tordi küpsetamise peale kätt. Lisaks riskib ta sellega, et paneb kokku kiivi ja vahukoore. Piimatooted kiiviga tähendavad aga väga kibedat kooslust. Epp-Leen valmistub peolauale viima karvase kutsu kujulist kooki.

Elene valmistab väikese külaliskohtuniku rõõmustamiseks suvist liblikatorti. Terhi on eelmise saate tagasilöögist pisut kohkunud ja pingutab ekstra. Ta valmistab keerulise kujundtordi kassi ja lõngakeraga. Irma on pisut väsinud ja kõhklev, sest ta pole lastele peale küpsisetordi kunagi midagi valmistanud. Väsimusest hoolimata võtab ta ette keeruka ülesande - sefiirikoera!Ain võtab ette piparmündise rabarberikoogi, mille vormistab naeratusekujuliseks. Kohtunik Ants kahtleb kas piparmündine rabarber lastele meeldib aga Ain on veendunud, et kui maitseid õigesti timmida, on lapsed võlutud.

Osalised üritavad lastele mõeldes tervislikku joont hoida. Anneli asendab suhkru looduliku magusaine steviaga, Terhi värvib martsipani peedimahlaga. Liilia püreerib spinatit ja on kodust kaasa toonud isetehtud õunamoosi.

Kirju tordivalik sünnib väga erinevas tempos. Irmal ei suju asjad kõige paremini. Vahukoor läheb võiks, biskviit ebaõnnestub, sefiir ei tule välja ja eelnevat koerakoogi küpsetamise kogemust ka nagu pole. Liilia saab valmis hulk aega enne teisi, Epp-Leen süüdistab vale õhutemperatuuri ja ajanappust. Terhi on oludega rahul ja kerib oma tordile hoolsalt martsipanilõnga. Irmal läheb kõik ikka lootusetult nihu. Karvase sefiirikutsu asemel vaatab aluselt vastu auto alla jäänud elukas või vaarikauss.

Kui käes on aeg hindamiseks on magusasõbrast pisikesel Rebekal nägu naerul.

Anneli printsessitort on ideaalne nii seest kui väljast. Pehme ja suussulav. Epp-Leenu torti on väga keeruline serveerida. Kutsu nägu on ju armas aga viile on võimatult raske lõigata.

Terhi kiisutort on tõeliselt efektne. Kihiline, värviline, marjane - iga lapse unustus.

Rasmuse tort on haledavõitu. «Saia täis ja nire vahel. Nagu poetort!» annab Alari oma hävitava hinnangu. Irma koerast sai Antsu hinnangul makra. Väike külaliskohtunik on oluliselt leebem. Temale meeldis pakutu väga. Liilia serveerib nii õuna kui õunaussi. «Suurepärane töö,» on Angeelika konkreetne. Elene tort on kui liblikas ise. Värviline ja suvine.

Aini naeratav tort meenutab naeratavat kummitust. Kaasvõistlejad leiavad, et tort on kurinaljakas ja sarnaneb pigem koletisele… Kohtunikudki on segaduses - miks nii vähe tulemust nii pika aja jooksul?

Kui tordipidu läbi, ootab osalejaid ees väike kokkuvõte. Kiita saab Anneli printsessikook. Irma ja Rasmuse tagasihoidlik sooritus on kohtunikke aga pahandanud. Pidi ju tegu olema kodus ettevalmistatud ülesandega! Ootamatult saadetakse poole saate pealt koju Rasmus.

Tehnilist ülesannet alustatakse vähendatud koosseisuga. Ritta on jäänud vaid seitse osalist, kes hakkavad küpsetama mustikamuffinit. Ain sellist asja varem küpsetanud pole, teised on vähe enesekindlamad. Tehniline ülesanne on aga selline, mis eeldab küpsetaja varasemat kogemust. Kõiki detaile pole töökäigus kirjas. Ise peab ka mõtlema! Nii juhtubki, et Epp-Leen unustab tainasse lisada keefiri ja paneb kiirustades kakud ahju. Pole hullu, tainas kistakse vormidest välja ja keefir lisatakse viimasel hetkel. Liilia on tubli - tulemuseks suurepärased muffinid. Keefiriäpardusest hoolimata on Epp-Leenu muffinid väga head. Elene muffinis on kõike nagu puudu. Munamaitse ja vähe vormi. Annelilt väga hea sooritus. Aini koogikese maitses on kõik paigas kuigi keskel on kummaline marjatriip. Terhi muffinid on pisut vähe kerkinud aga maitsel pole viga. Irma on end kokku võtnud ja esitab täiesti esindusliku töö. Irma saab suisa vooru parimaks.

Kokkuvõtete tegemine muutub järjest keerukamaks. Päeva keskel lahkus Rasmus… kas keegi läheb veel? Päeva parimaks sai Anneli, õhtusest kojusaatmisest pääsesid napilt Elene ja Ain.