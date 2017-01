Martin Helme rõõmustab aasta šovinisti tiitli üle: järelikult teen midagi õigesti!

Martin Helme hääl kõlas Õhtulehele valimistulemust kommenteerides rõõmsalt: «Niivõrd-kuivõrd kui need hullud tiitlid üldse kellelegi korda lähevad, siis kindlasti valmistab mulle head meelt, et ma olen nende nimekirjas kõige tipus – kõige suurem šovinistlik siga. Siis ma järelikult teen midagi õigesti.»

Selge võitja oli Riigikogu liige Martin Helme, kes kogus peaaegu 300 häält. Mandel Kubu sõnul on tegemist samas kaalukategoorias võistlejaga kui eelmise aasta valimisvõitja Viktor Vassiljev, kirjutab feministeerium.ee. «Nad on mõlemad sellised ohutud klounid. Nendest ei sõltu mitte kui midagi, kuigi suuvärk käib neil kogu aeg. Vaatamata sellele, et mõlemad istuvad meie kõrgeimas seadusandlikus kogus, ei ole nad teadaolevalt ühegi olulise otsuse juures olnud. Paljude valijate jaoks on tegemist lihtsalt turvalise valikuga.»

Hääled jagunesid järgmiselt: