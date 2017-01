Fotod! Laura Põldvere proovis teenindajaametit: järgmine kord annan kohvikus kindlasti korraliku jootraha!

«Tänahommikune kogemus kohvikuteenindajana oli ääretult tore - kohvikus oli palju külastajaid ning seetõttu ka palju tegemist ja suhtlemist, mulle väga meeldis see töö,» rääkis Laura Põldvere.

«Kõik sujus kenasti, Cafe Lyonis on väga hea meeskond ning kliendid olid sõbralikud ja toredad. Mulle on tegelikult alati meeldinud idee, et kunagi võiks mul olla päris oma kohvik.»

Laura sõnul on teenindaja see inimene, kes on kohvikus nii-öelda eesliinil – lisaks toidule on väga oluline elamus, mille klient kohvikut külastades saab. «Kliendina tasub alati teenindajale tähelepanu pöörata ning teda näiteks väikese jootraha andmisega tänada. Järgmine kord, kui ise kohvikusse või restorani sööma satun, annan hea teeninduse eest kindlasti korraliku jootraha,» ütles Laura.

Laura Põldvere proovis teenindajaametit / Tiit Mõtus

Käesoleval nädalal toimub Cafe Lyoni eestvedamisel sotsiaalkampaania «Kohtle teenindajat nagu staari», kus tuntud Eesti inimesed asuvad ametisse klienditeenindajana. Kolmandat aastat järjest toimuva kampaania eesmärk on teenindaja töö väärtustamine ühiskonnas ja hea teeninduse tunnustamine.

«Kohtle teenindajat nagu staari» 2017 toimub 9.-13. jaanuarini kell 9.00-10.00 kohvik-restoranis Lyon Õismäel, aadressil Meistri 22. Meistri Cafe Lyon võitis 2016. aastal gastronoomiaauhinna Silverspoon parima kohviku kategoorias.

Sotsiaalkampaanias osalevad:

Esmaspäeval, 9. jaanuaril Maris Järva, Sky Plusi hommikuprogrammi saatejuht

Teisipäeval, 10. jaanuaril Grete Klein, näitleja «Padjaklubi» seriaalis ja Laura blogi pidaja

Kolmapäeval, 11. Jaanuaril Laura Põldvere, laulja

Neljapäeval, 12. jaanuaril Uku Suviste, laulja

Reedel, 13. jaanuaril, Kalle Sepp, «Su nägu kõlab tuttavalt» võitja 2016, tantsija ja õhtujuht «Starlight» kabarees, laulja.