Video: naine lavastas oma vägistamise, et mehe ekskallim trellide taha saata

Mehe endine kallim Michelle Susan Hadley oligi kolm kuud trellide taga, enne kui uurijad ja prokurörid said aru, et kõige taga on Angela Diazi pettus, edastab The Independent.

Michelle Susan Hadley / Jeff Gritchen/AP/Scanpix

Prokuröride teatel lavastas Diaz oma vägistamise, et oma abikaasa kunagisele silmarõõmule kätte maksta.

Uurimine näitas, et Angela Diaz saatis endale ise ähvarduskirju, teeskles et ta on rase, tegi politseile valeavaldusi, lavastas kuriteopaiku ja poseeris sotsiaalmeedias kui vägistamisohver.

Lisaks teatas ta, et ta abikaasa kunagine kallim Michelle Hadley on kõige selle taga. Politsei arrteeris Hadley ja ta oli kolm kuud uurimise all, olles selle perioodi vanglas.

USA kohtuvõimud teatasid sel esmapäeval, et kõik süüdistused on 30-aastase Hadley vastu tühistatud ja ta vabastati ning 31-aastane Diaz arreteeriti.

«Kui süütu inimene arreteeritakse ja teda süüdistatakse kuriteos, siis see ei ole lihtsalt halb õnn, see on košmaar. Tegemist on karmi juhtumiga ja tegime kõik, et Hadleyle ei jääks ühtegi märki külge,» teatas Orange’i maakonna kohtunik Tony Rackauckas.

Ta lisas, et Hadely oli süütu ohver kuratlikus skeemis, mille eesmärgiks oli ta hävitada ning nii meedia kui sotsiaalmeedia peavad astuma samme, et tema süütust kinnitada.

Michelle Susan Hadley koos oma advokaadi Michael Guistiga / Jeff Gritchen/AP/Scanpix

Californiast pärit Hadleyl oli kahe aasta pikkune suhe 39-aastase politseijuhiga, kelle kohta kohtudokumentides kasutatakse nime John Doe. See suhe lõppes 2015. aasta augustis.

Hadley ja Doe olid pärast lahkuminekut mõni aeg kirjavahetuses, kuid see katkes 2015. aasta sügisel.

Doe ja Diaz kohtusid 2016. aasta jaanuaris kohtinguleheküljel, kaks kuud hiljem nad abiellusid ning mais valetas Diaz mehele, et ta ootab last.

Diaz läks juuni alguses politseisse väitega, et ta mehe endine kallim Hadley saadab talle ähvarduskirju, milles ta ähvardab teda vägistamise ja tapmisega.

Kohtunik Rackauckase teatel saatis need kirjad endale Diaz ise, kasutades selleks tuttavate arvuteid.

Lisaks väitis Diaz politseile, et Hadley pani Craigslisti kuulutuse, milles ta kutsus mehi teda vägistama.

24. juunil 2016 helistas Diaz politseisse, et tema kodugaraažis tungiti talle kallale ja mingid mehed üritasid teda vägistada. Politseiuurimise kohaselt oli naise seelik lõhki käristatud, ta kaelal ja rinnal oli muljumis- ja kriimustusjälgi.

Politsei arreteeris Hadley ja teda hoiti vahi all 14. juulist kuni 7. oktoobrini.

Michelle Susan Hadley / Jeff Gritchen/AP/Scanpix

Orange’i maakonna asekohtuniku Richard Zimmermani sõnul jõudsid uurijad jälile, et Diaz kasutas endale ähvarduskirjade saatmiseks erinevaid arvuteid.

USA meedia teatel paljastus Diazi minevikust pettuskeeme, tema ja Doe lahutavad nüüd ning naist hoitakse Arizonas vanglas, et ta Californiale välja anda.