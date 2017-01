ObamaFarewell: kuulsustel on kahju, et Barack Obama lahkub

USA president Obama pidas eile Chicagos emotsioonidest ja pisaratest tulvil lahkumiskõne, milles võttis kokku oma valitsemisaja kui ka tänas pere, eriti oma abikaasat Michelle Obamat.

Barack Obama / JONATHAN ERNST/Reuters/Scanpix

Mitmetel kuulsustel on kahju, et Obama peab pärast kaheksat aastat ameti maha panema ja et USA jääb suurepärasest presidendist ilma.

Obama «leinajate» seas on näiteks saatejuht Ellen DeGeneres, laulja Beyoncé, näitleja Alyssa Milano ja korvpallur Magic Johnson.

Osa lahkumissõnumeid on teise hashtagi #PotusFarewell all.

Beyoncé kuulas Obama hüvastijätukõne Chicagos kohal olles ja sõnas pärast seda meediale, et Barack Obama, ta naine ja lapsed on teinud suuri ohverdusi, kuid presidendiamet oli neid väärt.

Barack Obama / Charles Rex Arbogast/AP/Scanpix

Laulja Ciara ülistab tviidi Obamat ja tema ametiaega, sama teevad veel saatejuht Ellen Degeneres ja näitleja Candice Patton.

«President Barack obama on suurepärane president ja kõnemees,» teatas korvpallur Johnson, temaga nõustub kirjanik Tyler Oakley.

Barack Obama / Charles Rex Arbogast/AP/Scanpix

«Saabusin just koju ja vaatasin Obama hüvastijätukõne, see tõi mulle pisarad silmi, sest ta ei ole lihtsalt ok, vaid parim,» kirjutas Oakley oma tviidis.

Nii avaliku elu tegelased kui tavakodanikud on kasutanud Twitteri kirjutistes Obama kuulsat lauset «Yes, we can», kuid ka selle mugandatud varianti «Yes, we did».

Barack Obama / Charles Rex Arbogast/AP/Scanpix

Obama viitas nende kahega USAle, ameeriklastele ja oma ametiajale ehk esmalt oli «Jah, me suudame seda» ja nüüd «Jah, me tegime seda».

Lisaks on Twitteris karikatuure ja joonistusi, mis näitavad, kui kahju on ameeriklastel, et Obama enam alates 20. jaanuarist enam USA president ei ole.

Sotsiaalmeedias on kirjutisi, milles tahetakse, et Obama oleks veel neli aastat USA president. See on võimatu, sest USA seaduse järgi saab president olla maksimaalselt kaks ametiaega.

Sõnumid Obamade lahkumise kohta edastasid ka Valge Maja töötajad, kelle teatel oli aeg koos Obamadega nende elus üks paremaid.

Barack Obamat tänas ka Demokraalik partei, mille ridadesse ta kuulub.

4. augustil 1961 Hawaiil Honolulus sündinud Barack Hussein Obamast sai USA 44. president 20. jaanuaril 2009 ja ta paneb ameti maha 19. jaanuaril 2016.