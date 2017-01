U2 lükkas Trumpi tõttu oma uue albumi avaldamise edasi

Bändi kitarrist David Evans, kes kannab lavanime The Edge, andis väljaandele Rolling Stone intervjuu, milles selgitas, et nende uus album oli möödunud novembris peaaegu valmis, kuid siis tuli «plahvatus», milleks oli Trumpi valimisvõit ja see muutis nii neid kui kogu maailma.

Donald Trump / Mike Segar/Reuters/Scanpix

«Võtsime aja maha ja küsisime endalt, et mida Trumpi võit tähendab ja kuidas maailm koos sellega muutub. Meie ühiskonnakriitiline muusika ei olnud enam järsku ajakohane, vaid seda tuli muutma hakata. Tundsime, et pendel on liikunud teises suunas,» selgitas kitarrist.

David Evans lisas, et nende populaarne viies album «The Joshua Tree» ilmus 30 aastat tagasi, mil oli Ronald Reagani ja Margaret Thatcheri ajastu ja see oli samamoodi poliitiliselt pinev ja üllatus pakkuv nagu nüüdne.

«Meil on selline tunne nagu ajalugu korduks, sest sel albumil olevad palad sobivad ka tänasesse. Veel 3- 4 aastat tagasi oli maailm teistsugune ning siis ei oleks neil kõlapinda olnud,» lisas muusik.

Tegemist ei olnud esimese korraga, mil U2 viitas USA presidendivalimistele ja Trumpile.

U2 juht Bono nimetas Donald Trumpi võitu «USA jaoks kõige kohutavamaks asjaks, mis üldse juhtuda sai».

Donald Trumpist saab USA 45. president 20. jaanuaril.