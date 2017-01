Kummaline juhtum USAs: mees sai teada, et ta on oma ema kuuma kõrvalsuhte tagajärg

19-aastane mees arvas enne seda kui vanaema talle kogemata saladuse paljastas, et ta isa on mees, kes teda kasvatas.

Ameeriklasest noormees küsis Redditis, et kas ta peaks oma vanematelt juhtunu kohta aru pärima või on parem see sinnapaika jätta.

«Vanaema arvas, et ma tean, kes mu tegelik isa on ja selle tõttu mu bioloogilisest isast kunagi ei räägitud. Arvasin, et mu emal ja isal tekkis suhe, ema jäi rasedaks ja nad abiellusid, et ma sünniksin korralikku perre,» teatas ameeriklane.

Uancmb varjunime kasutav mees paljastas, et ta emal on varasemast abielust kolm last ning tema on kõrvalsuhte tulemus.

Mehe emaga juhtunu on järgmine: naise abielu oma esimese mehe Tomiga lõppes karidel, kuna mehel tekkis uus suhe. Naine sai siis tööd ühes firmas sekretärina ja ta sai võimaluse mehele kättemaksta, kuna tal tekkis oma ülemusega salasuhe, kuid see tõi kaasa rasestumise.

«Ülemus nõudis, et mu ema teeks aborti, kuid ta otsustas siiski minu sünnitada. Ta oli siis veel Tomiga koos ja ma sain Tomi perekonnanime, kuid nad lahutasid. Siis kohtus mu ema mehega, keda ma oma isaks pean, sest ta kasvatas mind. Ta kannab nime John. Mu ema ja John abiellusid ning John lapsendas minu, andes mulle oma perekonnanime,» kirjutas mees Redditis.

Mees kasvas üles arvates, et John on tema pärisisa, kuid pere teadis tõde, mida tema eest varjati.

«John jääb minu jaoks alati isaks, kuid ma tahaks kohtuda ka oma bioloogilise isaga ja võimalike poolvendade ja –õdedega,» jätkas ameeriklane. Vanaema soovitas mul seda mitte teha,» selgitas mees.

Redditis seda lugu lugenud kommenteerisid, et mehel on õigus selles küsimuses ikka ise otsus langetada.

Oli ka neid, kes ütlesid, et lapse valmis teinud mees ei ole tegelikult isa, vaid isa on ikka see, kes last kasvatab.

«Ma ei ole oma vanemate peale vihane, et nad mu päritolu varjasid, sest minu jaoks on John 100 protsenti isa. Tema kasvatas mind ja on mulle palju andnud,» selgitas ameeriklane.