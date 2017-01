Video: kas ahv üritas hirvega paarituda?

Loomad paarituvad tavaliselt oma vastasoost liigikaaslastega, kuid vahel tuleb ette, et üritatakse paarituda ka samasoolise liigikaaslasega või mõnest teisest liigist pärit isendiga, edastab Daily Mail.

Teadlaste sõnul on see alles teine selline juhtum, milles kaks erinevast liigist looma kopuleeruvad. Esimene selline leidis aset 2014. aastal merikaru ja kuningpingviini vahel ja ka see jäädvustati.

Jaapani makaagid elavad samades paikades, kus sika hirved ning need hirved söövad vahel ka ahvide väljaheiteid.

Osa makaake kasutab hirvi «hobustena», kuid varem ei ole märgatud, et mõni isane makaak oleks tahtnud emase hirvega paarituda.

«Tundub, et selles juhtumis oli mänguline element, ahv ratsutas hirvel, kuid siis tuli mängu seksuaalsus,» selgitas loomateadlane Marie Pelé.

Makaak ja hirv / ALEXANDRE BONNEFOY/AFP/Scanpix

Kummalise kopuleerumise jäädvustasid Prantsusmaa Starsbourgi ülikooli teadlased 2015. aasta novembris Lõuna-Jaapani Yakushima saarel loomi vaadeldes.

«Nägime, kuidas ahv ronis hirvele selga ja siis tegi paaritumisliigutusi, kaasa arvatud 15 seksuaalakti meenutavat liigutust ning see «seks» kestis umbes kümme sekundit, siis tuli ahv hirve seljast maha. Tundus, et ahvil toimus ejakulatsioon, sest hirv lakkus hiljem oma keha tagaosa,» selgitas uurimuse kaasautor Alexandre Bonnefoy.

Ta lisas, et ahv võis ejakuleerida, kuid ta peenis ei tunginud hirvesse. Selle põhjuseks võis olla asjaolu, et kaks looma on erineva suuruse ja kehaehitusega.

Sama isane ahv üritas hiljem kopuleeruda veel ühe emase hirvega, kuid see ei õnnestunud. Nimetatud emane jooksis ahvi eest ära, kuid kuna ahv ei peatunud, võttis ta lõpuks ründava asendi sisse.

Teadlased arvavad, et ebatavalise paaritumiskatse põhjuseks oli ahvi hormonaalse taseme tõus, mis on paaritumishooajal tavaline ja sellele aitas kaas hirvede olemasolu. Samas rõhutati, et 2014. aasta kahe erineva liigi esindaja paaritumisjuhtum erineb ahvi ja hirve omast, kuna seksuaalakti tegelikult aset ei leidnud.

Kui enamik erinevaid liike ei saa ühiseid järglasi, siis on liike, mis võivad saada.

Näiteks tiigri ja lõvi järglane on liiger, isase eesli ja emase hobuse järglane on muul, isase hobuse ja emase eesli järglane on hobueesel, sebra ja hobuse järglane on sebus, kojotti ja koera järglane on kojottkoer.