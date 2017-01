Uus Eesti J.M.K.E. ja Vennaskond? Punkbänd Solidaarsus üllitab debüütalbumi «Solidaarsus»

Pungile annavad Solidaarsuses vunki juurde mitu vokaali, viiul ja akordion.

Lavalaudu on lõhutud koos pungi suurkujuga The Exploited (UK) ning Eesti bändidega J.M.K.E., Vennaskond ja paljud teised.

Koos on mängitud vist juba liigagi kaua, sest lood hakkavad vaikselt pähe jääma.

Et esitus liiga meisterlikuks ei läheks - tegemist on ikkagi punkbändiga -, on nüüd tagumine aeg välja anda esimene plaat.

16 looga album «Solidaarsus» ilmubki juba 20. jaanuaril.

1. Hapukapsasupp

2. Punk

3. Punker

4. Patakad

5. Kapitalism

6. Mootorratas

7. Gloria

8. Must lipp

9. Midagi ei saa aru

10. Subkultuurid

11. Kepp ja keeks

12. Tühermaa

13. Riigipööre

14. Neljapäev

15. Valu

16. Kalamaja

Kui arvad, et punk on surnud, siis tasub minna Solidaarsuse live'ile, bänd veenab sind vastupidises!

Verivärske albumi esitlused:

20. jaanuaril Pärnu kultuuriklubis Tempel (+ J.M.K.E., IQZero, VJ Albert Marginal)

28. jaanuaril Tallinnas Rock Cafés (+ J.M.K.E. sünnipäevakontsert, Kurjam, Psychoterror)

3. veebruaril Viljandi rockiklubis Tehas (+ Psychoterror, Ööviiul, Pööloy Gläänz)

17. veebruaril Jõhvis Vanameistri pubis (+ Sõpruse Puiestee)

Solidaarsuse liikmete näol on tegemist noorte, kuid siiski juba lotoealiste poistega Tallinnast:

Karl Korts - viiul, vokaal

Ralf Tõra - bass, vokaal

Simo Atso - kitarr

Siim Soodla - kitarr

Timo Erendi - akordion

Verner Vichmann - trummid