Pilk peale! Katrin Ruuse ja Anterro uus singel ja seikluslik muusikavideo «Im Not Givin Up»

Singel «Im Not Givin Up» on saadaval enamikes online müügikeskkondades üle maailma alates reedest 13. jaanuarist. Vaata videot!

Katrin Ruuse rääkis, et video valmimine oli pikk, aga samas väga huvitav protsess. «Kõige eredamini jäi mulle meelde see, et esimesel päeval oli väga vihmane ja külm, soeng läks sassi ning riided olid märjad. Tore oli külastada kohti ja üritusi Eestis, kuhu muidu poleks niisama sattunud ja eks see halb ilm lõi ka sobiva meeleolu ja läks väga hästi looga kokku. Lugu ise valmis nii, et Anterro võttis minuga ühendust ja saatis erinevaid taustu kuulata ning selle loo algupärane biit jäi mulle kõrvu. Sõnad kirjutasingi siis lähtuvalt selle tausta meeleolust ja loomulikult osaliselt ka enda ümbruskonnast ja omaenda raskustest, mida ma tol hetkel tundsin. Arvan, et koostöö sujus väga hästi ja ka tulemus on hea ning kindlasti olen ka mina nüüd jälle kogemuse võrra rikkam.»

Anterro selgitab, et video tegevus toimub ajas, kus on toimunud tsivilisatsiooni restart ja kasutuses on nii tänapäevased võitlemisvahendid kui ka ennemuistsed relvad. «Muusikavideo räägib kuninganna põgenemisest lossist, kus igapäevane vägivaldne kohtlemine on teda ära tüüdanud. Ta ihkab vabadusse ja seda kas või elu hinnaga. Põgenemisel peab ta end peitma nii taga ajava vahtkonna ülema kui ka erinevate sõdalaste eest, kes on omavahel pidevas konfliktis. Kas tal õnnestub pääseda? Eks veenduge selles ise.»

Loo idee sündis 2015. aasta sügisel ja valmis 2017.aastal. Kogu selle aja vältel tegeleti video loomisega ning erinevate võttekohtade leidmisega, kuhu kaasati ka ancalagon.ee (Larp Eesti) liikmed, kes olid väga vastutulelikud suureks abiks meeskonnale. Väga abivalmid olid ka Rakvere linnuse inimesed, kelle abita poleks saanud luua midagi sellist mida sooviti. «Videot tegime väikse neljaliikmelise võttemeeskonnaga, kes andsid endast maksimumi olles nii külmas vees kui trotsides vihma ja tunde kestvaid võtteid.»