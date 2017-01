Video: Alari Kivisaare 100 000 like'i lugu sai valmis

«Ma tean, see võttis ilmatuma aja, see võttis aastaid,» teatas Alari Kivisaar sotsiaalmeediasse postitanud videos, et paljud on juba lootuse kaotanud. «Paljud on pettunud, mõned on lausa vihased.»

Kivisaar kostis, et lubadus oli laul teha, aga kirjas ei olnud kuupäeva, mil see ilmuma peaks. Nüüd teatas staar, millal lugu kuulda saab: «See kuupäev on järgmisel esmaspäeval, 16.jaanuaril kell 8 ja loomulikult Sky Plusi hommikuprogrammis,» teatas mees pidulikult.

Vaata videost!