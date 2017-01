Miks ei osalenud Sasha Obama oma isa hüvatijätusündmusel?

Nii Barack Obamal endal kui ka ta naisel Michelle Obama ja tütrel Malia Obamal tulid kõne ajal pisarad silma, edastab cnn.com.

Michelle Obama ja Malia Obama / JONATHAN ERNST/Reuters/Scanpix

Obama kiitis oma naist, et ta võttis esileedi raske koorma ja sai sellega suurepäraselt hakkama. Lahkuva presidendi arvates on ta kaks tütart, Malia ja Sasha, kasvanud üles ebatavalistes oludes ning neist on saanud suurepärased noored naised.

Barack Obama koos perega pärast presidendivalimiste võidukõnet 4. novembril 2008 / JONATHAN ERNST/Reuters/Scanpix

Kohe kui ameeriklased märkasid, et Sasha puudub sündmuselt, hakkasid nad sotsiaalmeedias kommenteerima, et kus ta olla võib ja mis temaga toimub.

Twitterisse ilmus sellekohane hashtag #whereissasha.

Välja käidi täiesti absurdseid arvamusi, et 15-aastane Sasha on näiteks terrorismivastasel missioonil või on löönud kampa 20. jaanuaril USA 45. presidendiks saava Donald Trumpiga.

Lõpuks ilmnes, et tõde on hoopis igapäevasem. Valge Maja esindaja teatel ei saanud Sasha Chicago sündmusel osaleda, kuna tal oli eile eksam.

Sasha Obama õpib Washingtoni mainekas erakoolis Sidwell Friends.

Sotsiaamleedias meenutatake pildiseeriaga, millised olid Obamad 2008. aastal, mil Barack Obama kandideeris presidendiks ja kui väikesed olid Malia ja Sasha siis ning kui suured on nad nüüd.

Obamade pere 2008 / JONATHAN ERNST/Reuters/Scanpix

Michelle Obama, koos tütarde Malia (vasakul) ja Sashaga / JONATHAN ERNST/Reuters/Scanpix

USA uus president, vabariiklane Donald Trump annab ametivande 20. jaanuaril.