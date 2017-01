Fotogalerii: puhkuselt naasnud Grete Kleini tööpäev kohvikuteenindajana

„Mulle meeldis eilne tööpäev väga. Enne tulekut ei teadnud ma täpselt, mida oodata. Kartsin, et taldrikud kukuvad maha või puder kukub sülle. Ootamatusi siiski ette ei tulnud, kõik sujus väga ladusalt, nagu oleksin sündinud teenindaja,“ rääkis Grete Klein heatujuliselt. „Olen varemgi klienditeenindajana töötanud, olin siis 17-18 aastane. Lisaks tegin kunagi üritust „Staarid baaris“, kus olin ööklubi baaris teenindaja - see on hoopis teine tera, kui olla ettekandja hommikusöögilauas.“

Grete arvates loeb teenindajate puhul palju see, milline on kollektiiv, milline kontingent seal toidukohas käib ja milline on tööandja. Klienditeenindajatele soovitab Grete olla rõõmsas tujus ja vabameelne ning jääda iseendaks, sealjuures kliente mitte kartes. Grete sõnul sattusid eile hommikul Cafe Lyoni väga toredad kliendid. „Võib-olla siin käivadki ainult toredad inimesed? Igatahes kokkuvõttes oli väga lahe.“

Eile hommikul külastas Cafe Lyoni ka Ženja Fokin, kes osales „Kohtle teenindajat nagu staari“ kampaanias kaks aastat tagasi.

Ženja Fokini sõnul on ta tänu teenindajatöö kogemusele nüüd palju teadlikum klient. „Inimesed hindavad teeninduses siirust, lahkust ja autentsust. Kui tuleb teenindaja, naeratab sulle siira rõõmuga ja tahab sulle parimat, oskab soovitada ja pakkuda, siis see särasilmne inimene teeb ka sinu päeva paremaks,“ rääkis Ženja Fokin. „Teenindus on ju nagu energiavahetus - kui sul on madalhetk ja teenindajal hea hetk, siis saad läbi hea teeninduse ka oma kõrghetke kätte ja vastupidi. Kui näed, et teenindajal on väikest boosti vaja, siis tänad teda siiralt hea teeninduskogemuse eest. See aeg on möödas, kus klient on kuningas ja prõmmib jalaga uksi lahti, see on nii väiklane. Inimesed hindavad ja märkavad teeninduskultuuri kasvõi sellepärast, et virtuaalse maailma kõrval meeldib neile vahetu, inimlik kogemus, mille nad saavad, kui astuvad kohvikusse sisse, neid märgatakse, öeldakse tere. Mina olen Viru Lyoni klient, käin seal päris tihti, see on töö mõttes hästi käepärases asukohas. Kuna rannahooaega meil ju mitte kunagi ei ole, siis jään ekleeridele truuks!“ ütles Ženja Fokin.

Käesoleval nädalal toimub Cafe Lyoni eestvedamisel sotsiaalkampaania „Kohtle teenindajat nagu staari“, kus tuntud Eesti inimesed asuvad ametisse klienditeenindajana. Kolmandat aastat järjest toimuva kampaania eesmärk on teenindaja töö väärtustamine ühiskonnas ja hea teeninduse tunnustamine.

„Kohtle teenindajat nagu staari“ 2017 toimub 9.-13. jaanuarini kell 9.00-10.00 kohvik-restoranis Lyon Õismäel, aadressil Meistri 22. Meistri Cafe Lyon võitis 2016. aastal gastronoomiaauhinna Silverspoon parima kohviku kategoorias.

Sotsiaalkampaanias osalevad:

Esmaspäeval, 9. jaanuaril Maris Järva, Sky Plusi hommikuprogrammi saatejuht

Teisipäeval, 10. jaanuaril Grete Klein, näitleja „Padjaklubi“ seriaalis ja Laura blogi pidaja

Kolmapäeval, 11. Jaanuaril Laura Põldvere, laulja

Neljapäeval, 12. jaanuaril Uku Suviste, laulja

Reedel, 13. jaanuaril, Kalle Sepp, „Su nägu kõlab tuttavalt“ võitja 2016, tantsija ja õhtujuht „Starlight“ kabarees, laulja.