Meedia: Venemaal võib olla Trumpi kahjustavat informatsiooni

USA meedia andmetel edastasid USA luureorganid möödunud nädalal nii Trumpile kui ametist lahkuvale presidendile Barack Obamale salaraporti Venemaa küberluuretegevuse kohta. Selles on ka informatsioon Venemaa sekkumise kohta USA presidendivalimistesse möödunud aasta novembris, kui rünnaku alla sattusid Demokraatliku partei dokumendid. Venemaad kahtlustatakse nii USA vabariiklaste kui demokraatide kohta info kogumises, kuid nad avalikustasid selle ainult demokraat Hillary Clintoni ja ta parteikaaslaste kohta, kuid mitte Donald Trumpi ja vabariiklaste kohta.

Trumpile ja Obamale edastatud informatsioon pärineb osaliselt agendilt, kes varem töötas Briti luures, resideerus 1990. aastatel Moskvas ja keda USA luure peab usaldusväärseks.

CNNi teatel uurivad Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) ja teised USA luureagentuurid Trumpi koha käivat informatsiooni, mis on venelastele väidetavalt teada.

Mitmed USA ja välismeedia väljaanded viitavad 35-leheküljelisele salaraportile, mille kohaselt teavad venelased Trumpi kohta seda, et ta kasutas 2013. aastal Moskvas olles prostituutide teenuseid ning sellest olevat video.

Raporti kohaselt pakkusid vene ärimehed Trumpile mitmeid ärivõimalusi, et saada tema üle kontroll. USA presidendivalmiste kampaania ajal olevat Trumpi meeskonnaliikmed ja Vene võimuesindajad jaganud pidevalt omavahel informatsiooni.

Demokraatliku partei senaator Chris Coons kommenteeris CNNile, et kui nimetatud informatsioon osutub tõeks, siis ei kahjusta see ainult Trumpi mainet, vaid kogu USAd.

USA senati demokraatide juht Harry Reid saatis üks nädal enne presidendivalimisi FBI juhile James Comeyle kirja, milles ta nõudis Trumpi kohta käivate kahtluste avalikustamist.

Reid oli veendunud, et Trump ja ta nõunikud teevad salakoostööd Venemaa valitsusega, kuid Comey ei avalikustanud talle teada olevat informatsiooni Trumpi kohta.

Comey läks hoopis demokraat Hillary Clintoni vastasele rünnakule ja teatas, et FBI hakkab uuesti uurima Clintoni e-kirju.

USA senatis küsiti eile Comeylt, et kas FBI hakkab uurima Trumpi kampaaniameeskonnas ja Venemaa vahelist seost, kuid FBI juht ei soovinud selle kohta midagi öelda.

Trump on mitmel korral Twitteris teatanud, et kõik, mis puudutab kahtlustusi, et ta teeb salakoostööd Venemaaga, on poliitiline nõiajaht.