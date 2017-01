Spotify tahab palgata Barack Obama

Spotify avaldas töökuulutuse, et nad otsivad playlistide presidenti, edastb Huffington Post.

Kuigi otseselt Obama nime ei mainitud, oli see kuulutus siiski viide Obamale.

«Oleme firma, mis on pidevas arengus ja muutustele avatud. Kandidaadil peaks olema vähemalt kaheksa aasta pikkune heal järjel oleva riigi juhtimise kogemus, palju uusi ideid playlisti kohta, meeskonnatöö soov, kõrge töömoraal ja sõbralikkus. Lisaks tuleb tunda muusikuid ja olla nendega heades suhetes,» teatas firma.

Spotify tegevjuht Daniel Ek postitas sellise kuultuse Twitterise pärast seda kui Barack Obama viskas nalja, et tema järgmine töökoht on Spotifys.

Obama meenutas hiljuti ka oma 2013. aasta külaskäiku Stockholmisse. Kahel suvel avaldas ta Spotify muusikakeskkonnas oma lemmikpalad, mis olid eelkõige soul- ja džässmuusika.

Spotify juht Ek pöördus Twitteris otse Barack Obama poole, saates talle sõnumi «Hey @BarackObama, I heard you were interested in a role at Spotify. Have you seen this one?» (Hei, Barack Obama, kuulsin et oled huvitatud tööst Spotifys. Kas seda kuulutust oled juba näinud?).

See oli viide sotsiaalmeedias avaldatud Spotify töökuulutusele.

USA 44. president ei ole sellele teatele veel reageerinud, kuid kui ta tõesti seda teeb, siis see oleks esimene kord, mil preidendiametit pidanu hakab tegelema playlistidega.

Barack Obama lemmikute hulka kuuluvad sellised muusikud nagu Janelle Monae, Edward Sharpe, Nina Simone,Beyoncé, Icona Pop, the Isley Brothers ja Jay Z featuring Drake.