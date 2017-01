Video: Tšiili merevägi nägi ufot?

Mereväehelikopter oli 2014. aasta novembris päevasel ajal oma tavapärasel patrullennul kui pilootidele jäi silma lendav objekt, mida nad pidasid ufoks, edastab The Sun.

Infrapunakaameraga tehtud videol on näha tundmatut objekti lendamas kõrgel pilvedes, samas üritasid piloodid lennumasinaga kontakti saada, kuid see ei õnnestunud. Piloodid teatasid siis sellest lähedal asuvatele radarijaamadele, et äkki seal nähakse radariekraanidel midagi, kuid ei nähtud.

Samuti teatasid lennujuhtimiskeskused, et nad ei märganud Tšiili õhuruumis piirkonnas, kus kummalisust märgati, mitte ühtegi tundmatut objekti lendamas.

Tšiili valitsusagentuur CEFAA, mis tegeleb tundmatute lendavate objektidega, uuris jutunut kaks aastat, kuid vastust ei saadud.

Uurimisel küsiteti nii mereväe helikopteripiloote, kes nägid objekti esimesena, radarijaama ja lennujuhtimiskeskuse eksperte, kuid ka nemad ei osanud selgitada, millega tegemist olla võis.

CEFAA juht, kindral Ricardo Bermúdez võttis uurimise kokku: «Me ei tea, mis see oli, kuid me ei tea ka seda, mida ta ei olnud».

Ta lisas, et esimesena tundmatut objekti näinud mereväelased on pikaajalise lennukogemusega piloodid, kes ei ela pea pilvedes ega mõtle lugusid välja, kuid ka nemad ei oska selgitada, mis taevas lendas. Kummalist objekti oli näha umbes kümme minutit, ta jätab endast maha mingi pika ainejälje ja siis kaob jälgi jätmata.