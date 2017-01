Vau! Anni Rahulal on selleks aastaks vägev eesmärk

Suurepärase vormiga silma paistev Anni teatas sotsiaalmeedias, et tema eesmärk on sel aastal teha üle 150 korraliku ja läbimõeldud treeningu. Sel puhul lõi naine kampa Nike'iga ning tõdeb, et pärast esimest trenni on tal nägu ikka naerul.

Anni Rahula eesmärk aastaks 2017 / Instagram/ Anni Rahula

«2017 on suur aasta! Tõesti palju põnevat on käsil ning selle kõrvalt ei tohi ära unustada ennast, oma tervist ja treeninguid. Sel aastal tuleb hakata päriselt treenima,» teatas staar Instagramis.

Jõudu ja jaksu ning võtkem eeskujuks!