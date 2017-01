Fotod: Joosep Järvesaar ja Daniel Viinalass said trahvi?

Elu24 pärimise peale, et millega poisid vahele jäid ja kas saadi trahvi, jäi Daniel salapäraseks: «Ma ütlen ainult seda, et MuPo töötajad on mega toredad!» kostis muusik naerdes ja lisas, et tal oli pilet täitsa olemas.

Instagrami videost selgub, et MuPo ameniku kõrval istunud Joosep Järvesaar on lausa telestaar ning võitnud ka. Täpsemalt välja ei tule, mille Joosep siis võitis.