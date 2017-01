Norrakas elab kroonilise väsimuse tõttu pimeduses

Vanemad märkasid 2002. aasta jõulude eel, et nende poeg on kogu aeg väsinud ning nad tõid ta enda juurde elama, et tema eest hoolitseda kuni haigus taandub, edastab mtv.fi.

Kuid haigus süvenes ja nüüdseks 40-aastane mees on elanud 14 aastat vanematekodus Akershusis pimedates ruumides.

Enne haigestumist töötas Krisner Norra ringhäälingus, kuid tal tekkis pidev väsimus, mille tõttu ta ei saanud enam töötada.

Haigestumise algetapis arvasid arstid, et ta on ületöötanud ja kui ta muudab oma elustiili, siis saab terveks.

Mehe ema Kjersti Krisneri sõnul ütlesid arstid, et kui Bjørnar oma mõtlemist ja suhtumist muudab, siis tuleb ka tervis, kuid haigus ei taandunud ning uus uuring näitas, et tal on krooniline väsimussündroom.

Norra meedia tahtis ebatavalise haiguse all kannatava mehega teha intervjuu, kuid ta oli sel ajal liiga nõrk ja jõuetu ning see jäi ära.

Bjørnar Krisneril on ta vanemate majas paar tuba, kus ta juba pikalt on elanud, seal on vaikus ja pimedus, mida ta oma pideva väsimuse tõttu vajab.

Toas on olema kõik vajalik, et ta seal end hästi tunneks. Lisaks on ruumis seni avamata sünnipäeva- ja jõulukingitusi, mida ta ei ole nõrkuse tõttu suutnud avada.

Nii valgus, helid kui puudutamine tekitavad 40-aastasele mehele suurt piina. Samuti ei suuda ta teha midagi, mis nõuab pingutamist.

«Astume vahel tema tuppa, et koristada või süüa viia, kuid iga kokkupuude välisilmaga muudab ta aina nõrgemaks,» teatas ema.

Norrakas loodab, et ta krooniline väsimus lõpuks kaob ja ta saab normaalselt edasi elada. Kui ta tervis on olnud parem, on ta paar sõna vahetanud oma noorema venna Frode Krisneriga.

Venna teatel vaatas Bjørnar end viimati peeglist 30-aastasena, kuid hiljem ei ole ta suutnud enam peeglisse vaadata.

Meditsiiniuuringud on näidanud, et Bjørnar Krisner ja teised selle haiguse all kanntajaid võib aidata ravim Rituximab, mida tavaliselt kasutatakse erinevate vähihaiguste ravis.

Bjørnar Krisner on kaotanud elust 14 aastat, kuid ta loodab millalgi terveneda ja teha kõike seda, mis tal neil aastatel tegemata on jäänud.

Kroonilise väsimuse sündroomi puhul on väsimus pikaaajaline ja kestnud üle poole aasta või kauem. Esineda võib lihaste nõrkust, palavikku, pea- ja liigesevalu, liigunisust või unetust, tekkida võimad ka meeleolu- ja mäluhäired, ärrituvus ja segadusseisund.