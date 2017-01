Manhattanil elav paar ei ole kuus aastat üüri maksnud

Zachary Bennet ja Karen Nourse elavad koos oma kahe lapsega Manhattanil Chelseas suures korteris, mille üürihind ühes kuus on 4754 dollarit, edastab The Independent.

Paari sõnul ei ole sellel majal ametlikku dokumenti, mis kinnitaks, et see on korteritega korrusmaja ja selle tõttu ei pea nad mitte midagi maksma.

Majaomaniku teatel on see paar talle võlgu üle 400 000 dollari ja selle tõttu andis ta paari kohtusse.

Tegemist on üheksa korrusega majaga, kus on nii kortereid kui ka kontoreid ning osa kortereid oli varem kasutusel kontoritena ja vastupidi.

Bennet ja Nourse viitavad USAs vähe tuntud seadusele Loft Law, mille kohaselt on ebaseaduslikel äri- või tehasepindadel elavad inimesed automaatselt seaduse kaitse all.

Paari advokaadi Margaret Sandercocki teatel on selles majas, kus ta kliendid elavad, pindadega suur segaduse, sest tegemist ei ole täiesti elu- ega kontoriruumidega.

«See hoone on hallis tsoonis, seega ei ole omanikul õigus üüriraha nõuda ja kliendid ei pea üüri maksma,» teatas advokaat.

Majaomaniku advokaadi Harry Shapiro teatel peab see paar üüri maksma, sest vastavalt seadusele on selles majas ametlikult üle kolme korteri, kus on üürnikud ning Loft Law ei kehti seal.