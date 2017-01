Tasub jälgida! Tartu ülikooli teadlased koguvad Instagramis populaarsust

Tartu ülikooli teadlaste Instagrami @tartuuniversity tutvustavas videos ütlevad Tamme gümnaasiumi noored, et konto suureks plussiks on mitmekesised eri teadusvaldkondasid kirjeldavad pildid ja videod.

Teadlaste Instagramis jagavad huvitavamaid hetki teaduse elust ja olust korraga tosinkond teadlast: vähiuurijatest ja robootikutest etnoloogide ja arheokeemikuteni. Parasjagu värvatakse ka uusi postitajaid, et sisu veelgi põnevamaks ja vaheldusrikkamaks muuta.

Tartu ülikooli etnoloogia professor Art Leete sõnul otsustas ta koos teiste teadlastega Instagramis enda uurimisvaldkonda populariseerima hakata selleks, et pakkuda noortele põgusaid, ent tähendusrikkaid sissevaateid teadusmaailma, paotada akadeemiliste salateadmiste varakambri ust.

„Kui kuulsin Tartu ülikooli plaanist alustada teadlaste Instagramiga, kandideerisin kohe toimkonda. Leian, et akadeemilist tarkust tuleb ühiskonnale vahendada kõikvõimalikel adekvaatsetel ja atraktiivsetel viisidel ning taipasin, et sellel algatusel on potentsiaali ühendada unikaalsel viisil teaduslike otsingute spetsiifiline sügavus ja üldise inimliku tunnetuse emotsionaalne ootus,” rääkis Leete.

Ülikooli teadlasi tunnustas populaarteadusliku Instagrami konto eest hiljuti ka Archimedese sihtasutus, kes nimetas teadlaste Instagrami Kuldõuna konkursil aasta nutiteoks hariduses.

Üle 1300 jälgijaga @tartuuniversity on suurim Eesti kõrgkooliga seotud teadust populariseeriv Instagrami konto. See on ka esimene, mis tutvustab kohalikku teadust nii eesti kui ka inglise keeles. Tartu ülikooli teadlased lubavad autorile või kontole viidates kasutada kõiki seal avaldatud pilte ja videoid.

Vaata lõbusast videost, mida arvavad Tamme gümnaasiumi õpilased Tartu ülikooli teadlaste Instagrami kontost: