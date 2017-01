Eesti Muusikaauhindade esinejate rida täienes Mick Pedaja, NOËPi ja Liis Lemsalu etteastetega

Eesti muusikaaasta tähtsaima auhinnatseremoonia esinejate rida täieneb lähiajal veelgi.

Liis Lemsalu jaoks oli 2016-s muusikalises mõttes ainulaadne aasta. «Kirjutasin esimest korda eestikeelsed sõnad oma loole «Sinu ees» ning avasin end rohkem isiklikus plaanis,» kirjeldab Liis Lemsalu. «2016 oli ka ülemaailmse muusika jaoks väga hea aasta, mis tõi palju huvitavaid lugusid ja erinevaid koosseise,» lisas laulja.

«Mul on tunne, et viimase aastaga on väga tugevalt juurdunud muusika koos kirjutamise ja koos tegemise mõttemall, mis on hea ja edasiviiv jõud ning on andnud tuntava tõuke,» kirjeldab eelmist muusikaaastat NOËP. «Olen saanud esineda mõnusatel festivalidel ning päris palju oli reisimist ja ülesastumisi väljaspool Eestit,» võtab NOËP möödunud aasta kokku.

Mick Pedaja kirjeldab 2016. aastat, kui siiani kõige edukamat. «Mitte ainult muusikas, vaid ka vaimses maailmas sai paljudele asjadele otsa vaadata ja neil minna lasta,» ütleb laulja. «Mida rohkem julgen endast anda ja jagada rõõmuga, paigutada õigetele inimestele ja kohtadele, seda rohkem silmad avanevad,» lisas Mick Pedaja. Muusikas jätsid lauljale sügavaima mulje Solange, Bon Iver ja Mari Jürjens.

Mick Pedaja / Promopilt

Nagu tavaks, luuakse kõikidele Eesti Muusikaauhinnad galal esinejatele ainult selleks õhtuks tehnilised erilahendused. Galat juhivad Tanja Mihhailova-Saar ja Mikk Saar. Piletid on müügil Piletilevis.