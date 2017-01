Video! Räppar Azma avaldas autoriõhtul oma aktsendi päritolu ning pikantse kokkupuute naisfänniga

Azma sai tuntuks räpipundiga Hanf Kung ning alustuseks uurisime, kuidas pundil läheb ja mis teoksil. «Hanf Kungi poisid on praegu tugevamad kui kunagi varem. Ja targemad ka,» rääkis Azma, et praegu on tulnud tegeleda elu ja olme teemadega. «Eks vaikselt ikka krutime mussi. Kõik teevad midagi.

Azma alustas kunagi riimide kirjutamist iseseisvalt ning otsest otsust soolot teha tal ei tulnud. «Sel ajal kui ma kirjutasin Hanf Kungiga muusikat, kirjutasin ma veel, mis Hanfi albumile ei läinud ja iseloomustas mind, portreteeris seda, kes mina olen,» lisas muusik, et kuna kvaliteetset materjali kogunes piisavalt, oli oma albumi välja andmine loogiline.

Hetkel üksinda pildis olnud Azma rohke tähelepanu üle ei kurda: «See on see asi, mis käib kaasas selle elustiiliga, mida mina tahan teatud määral elada. Ma tahan teha muusikat. Kui ma teen seda südamest ja hästi, jääb see tahes tahtmata teistele ette. Ma ei näe probleemi, kui olen kuskil uudises, mina kirjutan samal ajal kodus riime.»

/ Azma LIVE! / Madis Sinivee

Azma puutub kokku juba ka päris metsikute fännidega ning jagab ka meile üht põnevat kogemust. «See oli kuskil poolteist aastat tagasi. Üks kord läksin lavale ja esimene asi, mis juhtus oli see, et tüdruk lava eest võttis mu käe ja pani tissi peale. Mul läks laulus paar sõna meelest ära, aga nüüdseks ma olen sellega harjunud.»

Räppar ise on suhtes muusikaga ning armukadedat tüdrukut teda kuskil ootamas ei ole: «Eks mul oleks vaja sellist tugevat tüdrukut ka, kes suudaks sellega hakkama saada, iseendaga on piisavalt sina peal ja ei tunneks end ohustatuna teistest inimestest.»

Vaata videost, kuidas valmis album «Mind ei koti», kust sai mees sinna biidid, kas räpparina elab Eestis ära ning kas auhinnad on tähtsad! Lisaks uurisime, mis on taust mehe põneva aktsendi taga.