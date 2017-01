«Terevisiooni» uus saatejuht Eero Reinu: eks ma natuke pean veel trenni tegema

"Tunne on hea, tabasin pakku. Vähemalt sisetunne on selline," rääkis Eero Reinu, et eks ta peab veel natukene trenni tegema.

ETV «Terevisioon», Katrin Viirpalu kõrval uus saatejuht, tubli varajane ärkaja Eero Reinu / ERR

Näpunäiteid talle veel antud pole, kuid võrdlusi endise "Terevisiooni" saatejuhi Urmas Vainoga on ette tulnud küll. "Ma tean seda tunnet. Eks ise oled samamoodi kõrvalt televaataja või raadiokuulajana mõelnud, et ajavöönd muutus, saade on sama, saatejuht on teine, midagi on teisiti," vahendab portaal Menu.