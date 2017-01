Eesti Muusika Kuulsuste Koja kohtumisõhtu - kokku saavad Raud ja Saller

Mihkel Raud ja Hendrik Sal-Saller on olnud Eesti rokkmuusika laineharjal juba üle kolme aastakümne. Eelmise sajandi kaheksakümnendate ühiskondlikus turbulentsis punkrokiga alguse saanud karjäär jätkub ning nende nimed on Eesti levimuusika ajalukku sügavalt sisse kirjutatud. Nad on käinud katuseid mööda ja olnud näoli mustas poris. Nii väidavad nende autobiograafiad. Kuid äkki leidub midagi, mida pole veel ridadest või ridade vahelt suudetud dešifreerida? Seda näeme kohtumisõhtul. Nii jutu kui muusikaga.

Hendrik Sal-Saller ja Smilers Nordea kontserdimajas / Kalev Lilleorg

Eesti Muusika Kuulsuste Koja korraldatav kohtumisõhtute sari toob publikuni Eesti levimuusika legendaarsemad tegelased. Fookuses on inimesed, kelle tegevus on kõige rohkem mõjutanud Eesti levimuusikat. Igal kohtumisel saab otsestest allikatest kuulda seda, kuidas on sündinud legendid, laulud, ansamblid, tähed meie muusikataevas ja mis tegelikult Eesti levimuusika tagatubades toimus.

Kohtumisõhtute eesmärgiks on Eesti Muusika Kuulsuste Koja idee tutvustamine ja eksponaatide kogumine Eesti levimuusika näituse jaoks.

Mihkel Raud / TV3

Kuulsuste koda ja näitus avatakse kingitusena Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks, eesmärgiga säilitada ja näidata publikule Eesti muusika kultuuripärandit ja hoida au sees neid levimuusikuid, kes meie rahvale nii kodu- kui välismaal kuulsust on toonud.

Tegevuse ja kogumiskampaania kohta leiab lisainfot kodulehelt ning Facebookist.

Piiratud arvuga piletid hinnaga €10/15 on müügil Piletilevis ning Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumis. Juba on müügil ka 16. märtsil toimuva kohtumisõhtu piletid, kui publiku ees on Marju Länik, Aivar Mäe ja Peeter Vähi.