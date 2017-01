Ivo Linna võitleb endiselt suure lavanärviga: mida vanemaks saan, seda hullemaks läheb

"Küllap nende lugudega on nii, et mida rohkem neid lava peal otse esitada, siis saab see omaseks ja siis hakkad suhtuma kuidagi teistmoodi," rääkis Linna, et lugu talle muidu meeldib. Alguses, kui talle seda pakuti, et olnud veel Eesti Laulust juttugi.

Olles korra juba koos Maarja-Liis Ilusaga Eurovisioonil looga "Kaelakee hääl" esinenud ja viienda koha välja võidelnud, tõdes Linna, et tegelikult oli see tõeline võit.

Konkursidest osa võtmine sunnib Ivo Linnat kontsentreeruma ja end kätte võtma.

Vanameister tunnistas, et ta pabistab esinemistel väga-väga: "Mida vanemaks saan, seda hullemaks läheb." Laval olemine kaalub siiski eelneva paanika üle. "Uhke tunne on olla suurel laval. Tavaliselt Eesti lavad on ju väiksed," tunnistas muusik, et suure lava tunne on teine, see on tohutult tore väljakutse.