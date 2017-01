Juveelirööv oligi sisetöö? Kim Kardashiani sõidutanud sohver on üks vahistatutest!

Rööv, mille käigus pandi pihta ligi kümne miljoni dollari väärtuses ehteid, oli viimase paarikümne aasta üks suuremaid eraisikuga seotud juveelirööve Prantsusmaal, kirjutab Daily Mail.Järjest rohkem jõuab avalikkuse ette detaile, mis viitavad sisetööle, kuna kurjategijad oli täpselt kursis, kus Kardashian parajasti viibis.

27-aastane sohver töötas maineka firma heaks ja ta sõidutas Kardashianide perekonda alati, kui nood Pariisis viibisid. Politsei kinnitas eile, et limusiinijuht teadis Kimi asukohast kõike.

Väidetav jõugu liider Pierre B. vahistati pärast seda, kui politseinikud murdsid maha tema Grasse'i lähedal asuva villa värava.

Kim Kardashian / Scanpix

Advokaat Jean Veil märkis, et oktoobri alguses toimunud intsident jättis tema kliendile sügava trauma. Kim seoti röövi käigus kinni ja teda ähvardati relvaga.

Kim viibis hotellis üksi, sest ihukaitsja Pascal Duvier viibis tema õdedega ööklubis.

«Need vahistamised on hea üllatus, sest nüüd on ehk võimalik röövitud ehted üles leida. Lisaks lõpetab see naeruväärsed spekulatsioonid, et tegemist oli lavastusega või proua Kardashiani poolt organiseeritud reklaamitrikiga,» märkis Kimi advokaat.

«Röövi käigus kaotatud raha pole ainus probleem. Ehkki mu klient ei saanud viga, oli rünnak äärmiselt brutaalne ja traumeeriv. Kujutage ise ette, et olete öösel üksi kodus ja teid ümbritsevad relvastatud inimesed,» lisas Veil.

Eilsete politseireidide ja vahistamisteni viis DNA-proov, mis võeti teibilt, millega kleebiti kinni Kimi suu. Pärast kolm kuud kestnud tööd leiti, et DNA kuulub hästituntud kriminaalile, kes on toime pannud mitmeid relvastatud rööve.