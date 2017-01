Merle Palmiste meenutas elu raskeimat lavakogemust: see oli siis, kui mu isa suri

Palmiste sõnul on asi harjumuses ja professionaalsuses.

«Sa lähed lavale ja see ununeb. Sest see on täna, siin ja praegu - inimesed on saalis. Isegi haigused ununevad. Kui sa püsti seisad, siis sa mängid,» seletas Palmiste.

Palmiste sõnul oli tema raskeim lavaline hetk siis, kui tema isa suri.

«Mul oli kokku lepitud, et mul on monoetendus. Kui sul keegi lähedane inimene ära sureb, siis seda tunnet on väga raske kirjeldada. Sa oled nagu teises reaalsuses,» ütles näitlejanna.

«Mina mõtlesin, et mida ma siis teen. Ma kartsin, et järsku ma hakkan nutma. Otsustasin, et hakkan mängima ja kui midagi juhtub, siis ütlen inimestele, et vabandage, aga minu elus juhtus selline asi... Võtsin endale selle õiguse, et kui midagi juhtub, siis ma ütlen. Aga õnneks ei juhtunud midagi ja väga hea etendus oli,» meenutas Palmiste.

Palmiste sõnul oli etendusele keskendumine hoopis talle abiks.

«Ega hullumajades muidu näiteringe oleks,» nentis Palmiste, et tööl on mõnikord raviv toime.