Kaunase Žalgrise korvpallimeeskonna imeilusad tantsijannad esinevad sel nädalavahetusel klubis Privé

Žalgrise korvpalli meeskonna puhul on tegu Kaunasest pärit vanima korvpalli meeskonnaga, mis asutatud 1944 ja kes mängib Euroliigas. Läbi ajaloo on kaheksa korvpallurit siirdunud unistusteliigasse NBA korvpalli mängima. Kaunase Žalgiris on tulnud 29 kordseks Leedu korvpallimeistriks ja seda ka viimasel 2016 aastal lõppenud hooajal.

Sama legendaarsed, kui on Žalgrise kossumehed, on seda ka nende imeilusad tantsijad. Needsamad piltilusad pikajalgsed kaunitarid ja klubi resident Bad J loovad ideaalse koosluse, kus kaks urbanistlikku kultuuri segunevad ühtseks tervikuks ning pakuvad meelelahutust nii silmale kui kõrvale alates jaanuarist iga kuu teisel laupäeval!

Esimene pidu leiab aset 14. jaanuaril klubis Privé (Harju 6).