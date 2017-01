Marko Reikop ei jõua ilmselt ka homme tööle: ma reisin palju, aga sellises olukorras olen esimest korda!

Intervjuu hetkel Indoneesia pealinna Jakarta lennujaamas viibinud Reikop rääkis «Ringvaates», et Türgi erakordse lumetormi tõttu tühistati ja muudeti ära väga palju lende üle maailma.

«Ma olen oma elus palju reisinud, aga ma pole mitte kunagi sattunud sellisesse olukorda, kus reis tõepoolest canceldatakse - öeldakse, et seda lihtsalt ei toimu ja vaadake ise, kuidas edasi saate,» ütles Reikop.

Reikop elas üle oma elu kõige pikema järjekorra, et saada uus lend tagasi koju.

«Sellist kogemust pole mul kunagi olnud - ma seisin järjekorras seitse tundi! Ootasime lihtsalt neli tundi järjekorras ja kolm tundi ametnikuga laua taga, et valida reise, kuidas üldse Tallinnasse saaks. Ta ütles, et reisides on maailmas kaks hullu kohta, kust kindlasti edasi ei saa, kui reis ära jääb. Üks neist on Ljubljana ja veel hullem koht on Tallinn.»

Reikop leidis viimaks võimaluse koju saada.

«Hetkel olen Jakarta lennujaamas ja ootan reisi Hong Kongi, kust peaksin saama Moskvasse ja sealt Tallinnasse. Homme peaksin tagasi olema, aga lennuk maandub kell kaheksa ja ma kardan, et ma ka homme ei jõua tööle,» seletas Reikop.

Reikop kohtas Jakartas ka teisi eestlasi.

«Neil oli samuti väga suuri raskusi kojujõudmisega. Aga muide, see on tegelikult väga halb tunne, kui sa oma elu ei kontrolli ja oled kuskil väga-väga-väga kaugel Eestist ja sa tõesti ei saa koju. Sul ei ole mitte midagi teha! See on ikka eriliselt halb tunne. Muidu meid majutati väga suurepäraselt, teist korda elus sain viie tärni hotelli. Peatumise kohta selles mõttes ei saa midagi ebameeldivat öelda, aga see, et sul on jõuetus ja sa ei tea oma saatust ja ei saa seda ise otsustada... Seda tunnet ma kellelegi ei soovita,» sõnas Reikop.