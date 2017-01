Video: USA restoraniomanik sattus Trumpi vastasuse tõttu skandaali

Nimelt pani ta oma restorani aknale teaande « If you voted for Trump you cannot eat here. No Nazis.» (Kui hääletasid Trumpi poolt, ei saa sa siin einestada. Natsid ei ole oodatud), edastab news.com.au.

«Olen saanud arvutul hulgal solvavaid kõnesid, millest enamik on USA mandriosa inimestelt, kuid ka teistest riikidest. Sain inimestet kõnelemise järgi aru, et enamik neist olid valgenahalised. Asi läks lõpuks nii hulluks, et ma ei vasta enam kõnedele, kuid ikkagi helistatakse,» teatas Warner.

Ta lisas, et on ka neid, kelle arvates tuleks ta restoranile tuli otsa pista ja jõuga see söögikoht sulgeda.

«Tegutsesin rahulikult ja järsku olen suures skandaalis. Ma ei mõlenud midagi halba, miks inimesed sellest põlema läksid? Seda näevad ainult kohalikud, selles on ainult 11 sõna, kuid ikkagi peetakse seda skandaalseks,» lisas omanik.

Warneri sõnul oli tal täiesti õigus kasutada sõna «natsid», kuna ka Hawaiil leidub neonatse, kes hääletasid vabariiklase Donald Trumpi poolt ja kes toetavad valgete ülemvõimu eest võitlevat Ku Klux Klani.

Restoraniomaniku sõnul on ta söögikoht selle sildi tõttu muutnud samas populaarsemaks ja tal on pidevalt külastajaid, kuid skandaal ei taha veel vaibuda.

«Võin pidada Trumpi poolearuliseks, kuid ta on ikkagi inimene ja edukas ärimees. Miks peaks olema solvav see, kui mulle ei meeldi natsid ega neonatsid. Kui perekond Bushide esindajad olid USA presidendid, siis samuti panin ma silte ja isegi karikatuure. Ühel pildil oli näha George W. Bushi ahvina ja juures sõna «idioot», mitte keegi ei pahandanud,» lisas omanik.

Warner ei toeta ega poolda Donald Trumpi ja ta ei kavatse 20. jaanuaril vaadat tema ametisse pühitsemist.

Mis aga puudutab Trumpi võimu all elamisse, siis Warneri arvates võib «kogu kupatus õhku lennata». Selle all mõtleb ta, et USAs võib tekkida sügav, sotsiaalne, poliitiline ja majanduslik kriis.