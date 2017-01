Trump teda kritiseerinud staaridest: Hillary «kallimad» mulle korda ei lähe

Kolmekordne Oscari auhinna võitja Streep võttis Trumpi teemal sõna kui ta sai Kuldgloobuste elutöö auhinna, mis on Hollywoodi välispressi poolt antav Cecil B. DeMille’i auhind, edastab Daily Mail.

67-aastase Streepi arvates on vabariiklane Trump kiusaja, kes ei austa teisi inimesi, vaid alandab neid.

Meryl Streep / Handout/Reuters/Scanpix

Streepi kõne pani saalitäie rahvast vaikima ja teda kuulama, see kõne hakkas kiiresti Twitteris levima ning Trump tundis, et peab sellele omapoolse kommentaariga vastama.

Trump kirjutas nii Twitteris kui ka helistas väljaandesse New York Times ning teatas, et talle ei tulnud üllatusena tema vastu suunatud rünnakud, mille taga on liberaalsed filmiinimesed.

Varsti presidendiks saav Trump ei vaadanud-kuulanud Kuldgoobuse auhindade jagamist ega Streepi kõne, kuid peab Meryl Streepi ja veel mitut näitlejat valimistel tema rivaaliks olnud demokraat Hillary Clintoni «kallimateks».

«Mis on Hollywood ja kes seal on? Lihtsalt erinevatest paikadest pärit inimesed, kes ei oska korralikke filme teha. Kui ei ole filme, mida vaadata, siis tuleb vaadata ameerika jalgpalli ja võitluskunste,» lisas Trump.

Nii USAs kui välisriikides oodatakse-vaadatakse, mida Trump presidendiks saades tegema hakkab, sest juba valimiskmapaania ajal oli tal nii mehhiklaste kui moslemite vastane retoorika.

Trump lubas USA-Mehhiko piirile rajada tugeva ja võimsa kaitsetara, et illegaalid ei pääseks USAsse. Samuti lubas ta moslemid välja saata ja enam mitte ühtegi moslemit riiki lubada.

Twitterisse loodi hashtag #StandWithStreep, kus saab Streepi seisukohtadele Trumpi suhtes toetust avaldada.