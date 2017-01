Video: Miss Helsingi 2017 on Aafrika päritolu migrant

Esimese printsessi tiitli sai 22-aastane Miska Nikander ja teiseks printsessiks valiti 26-aastane Maria Mustonen, edastab mtv.fi.

19-aastase Nigeeria juurtega Ikalaba sõnul on ta oma võidust üllatunud, sest peab Soomet võrdlemisi konservatiivseks riigiks, kus sisserändajad peavad end igakülgselt tõestama.

Tumedanahaline iluduskuninganna rõhutas, et tavaliselt seostuvad missidega skandaalid, kuid tema neid ei soovi, sest ta ei ole oma iseloomult skandaalne.

«Kõmumeedia otsib skandaale. Varasemate aastate missidega seostatakse neid mitmeid, kuid ma ei soovi olla meedias millegi skandaalsega, pigem eelistan sinna jõuda heategevusega,» teatas Miss Helsingi.

Lisaks võidutiitlile sai Ikalaba ka Miss Perfect Body ehk ideaalse keha tiitli.

Miss Helsingi 2017 õpib keskkooli viimase klassis ja töötab eratreenerina, ta on õnnelikus suhtes, mis pidas vastu missivõistlustel osalemisele.

«Tegelikult oli minu poiss-sõber see, kes soovitas mul kandideerida missivõistlusel ja ta toetas mind selles. Igatahes ei vedanud ma teda alt,» lausus naine.

Samas on neid soomlasi, kellele tumedanahaline miss ei meeldi ja tema kohta on sotsiaalmeediasse positatud rassistlikke kommentaare. Värske missi sõnul on tal toetajaid siiski rohkem kui vastaseid ja teda ei huvita negatiivsed arvamused.

Miss Helsingi 2017 finaal toimus möödunud neljapäeval Helsingi ülikooli vana üliõpilasmaja saalis.