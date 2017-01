Jaapani tüdruku munasarjast leiti miniaju

Tüdruk läks tegelikult haiglasse pimesooleoperatsioonile, kuid arstid avastasid operatsiooni käigus ka kümnesentimeetrise kasvaja, millest osa moodustas miniaju, edastab New Scientist.

Arstide suureks üllatuseks oli miniaju osaliselt kaetud luumoodustisega, moodustades nagu kolju. Mikroskoopiline uuring kinnitas, et tegemist oli ajukoega, sest sellele viitasid rakuline ehitus ja käärud. Selgelt oli näha väikeaaju ja osa, mis ühendab peaaju seljaaju külge.

Arstide sõnul on munasarjade kasvajad tavaliselt healoomulised ning vahel võib neis kasvajates olla ajurakke või mõnda teist kudet ja organeid nagu karvad, hambad, rasv, kõõlused või lihased.

Kasvajat ja miniaju uurinud Shiga meditsiinikeskuse teadlane Masayuki Shintaku sõnas, et üldiselt tuleb väga harva ette, et tavalise kasvajaga koos on ajukudet.

Munasarjade kasvajate tekkepõhjused võivad olla erinevad, kuid ühe teooria kohaselt võivad need tekkida küpsemata munarakkudest, mis segunevad teiste rakkudega.

Shintaku sõnul oli kasvajast leitud miniaju nii hästi arenenud, et selles oleks võinud neuronite vahel olla elektriimpulsse nagu normaalses ajus.

Kasvaja ega selles olnud aju tüdrukule terviseprobleeme ei tekitanud.

Siiski on teada juhtumeid, milles munasarjakasvajaga naistel on tekkinud isiksuse muutus, amneesia, psühholoogilisi probleeme ja seletamatut närvilisust.

Jaapani arstide sõnul võib selle põhjuseks olla, et immuunsüsteem peab munasarjas olevaid ajurakke võõrkehaks ja hakkab neid ründama. Probleemid kaovad, kui need rakulised moodustised munasarjast eemaldada.