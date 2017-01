Kuldgloobuste gala kuum hetk: Ryan Reynolds ja Andrew Garfield tähistasid Goslingu võitu suudlusega

Hetk möödus kiirelt, aga on unustamatu! Samal ajal kui Gosling liikus lava poole auhinda vastu võtma, tähistasid ta kuulsad sõbrad Reynolds ja Garfield tema lauas auhinda suudlusega.

Hetke kõige suuremaks fänniks kujunes Reynoldsi ilus kaasa Blake Lively, kes naerdes ja plaksutades musile kaasa elas.

Vaata videost!

LMAOOO did anyone else peep @VancityReynolds and Andrew Garfield kiss? #GoldenGlobes pic.twitter.com/Fm0PCBCrpj