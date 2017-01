Video: mis oli Stingil Kuldgloobuste galal igaks juhuks kaasas?

USA meedia teatel jäi reporteritele eriti silma inglise muusik Sting, kuna ta oli Kuldgloobuste punasel vaibal pass käes.

Kohe tekkis küsimus, et miks selline suur ja kuulus staar peaks koos passiga liikuma, kas tal on plaanis põgeneda, on ta milleski kahtlustatav või peab ta politseile oma isikut tõendama.

Sting ja ta naine Trudie Styler selgitasid meediale, et nad võtsid oma passi kaasa, kuna Stingi hoiatati, et külalised peavad turvateenistusele oma identiteeti tõendama.

«Pass on meie ainus isikut tõendav dokument, muud meil ei ole,» lausus naine.

Sting lisas, et ta saaks oma identiteeti tõestada ka laulmisega, kuid passiga on siiski kindlam.

Kuldgloobuste galal olid seoses suure terroriohuga kõrgendatud turvameetmed, kuid Stingi tuntakse nägupidi ning passi temalt ja ta naiselt siiski ei küsitud.

Beverli Hillsi politsei kinnitas, et pärast terrorirünnakuid Euroopas ja Iisraelis ning lennujaamatulistamist Floridas Fort Lauderdale’is, on nende töö keerulisem.

Kuldgloobuste galale Beverly Hiltoni hotelli saabunud staaride turvamine ei alanud punasel vaibal poseerimisega, vaid hetkel, mil nad autost välja astusid. Hotelli ümbrus oli turvalintidega eraldatud ja politsei valve all.