Mõnus kuulamine! HU? naaseb pilti uue singliga, mis juhatab sisse kauamängiva

HU? tuleb taas teada-tuntud elektroonilise eklektika rütmis. Uue materjali esimene, täna ilmunud singel "Exind" on roadmovie'lik kulgemine oma truu neljarattalise rootsi sõbraga tundmatuse suunas. Selja taga põlemas sillad, juukseid sasimas uued tuuled. Album ilmub mingi hetk kindlasti, juhul, kui maakera vaid nii kaua kestab.

HU? on Hannaliisa "Hunt" Uusma, Bert "On Beats" Prikenfeld aka DJ Critikal ning Leslie "Da Bass" Laasner. HU? sensatsioonilisest läbimurdest albumiga "Film" täitub peagi kümme aastat. Seda vahemikku täidavad neli kauamängivat, mitmed singlid ja hitid, mis jõudsid üle Eesti, leides universaalselt poolehoidu nii kriitikutelt kui lastelt. “Neid bängereid teavad ja mäletavad nii Sinu õetütar, naabri imik, ex-girlfriend, Facebooki sõber Brasiilias kui ka vanaema,” meenutab Leslie Laasner. “HU? on HU?.”

“Ajad on segased. Jumal läks just sõgedaks ja kutsus nii paljud popstaarid taevasse mängima, et tundub, et maa peale ei jäänudki enam kedagi. Lisaks määrati dirigendipulti Trump ja kui arvasite, et sellega on üllatused lõppenud, siis eksite. Eesti elektroonilise poppmuusika trumbid on veel välja käimata. Ärtu äss Hannaliisa Uusma on oma ruutu poisi ja risti kuningaga tagasi, et tekkinud tühimikud täita. Ekslesid, kus nad ekslesid - teie ees on HU? Tuli(h)uus singel "Exind",” kirjeldab enda uue muusika olukorda bänd ise.

Tänasest on HU? uus lugu “Exind” väljas enamikes digikanalites nagu Spotify, Apple Music jpt.