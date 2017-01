Video: naine ei pääse jäisel teel autosse, juhtumit saadab ema naer

Video tegi Suzanne õde Caroline, tütre «jäätantsu» on vaatamas ka ta ema. Mõlemad naised naeravad valjult, et kuidas ta saab nii koba olla.

Ema ei suutnud naeru pidada ja pere leidis, et ka teised peaksid nägema-kuulma nende pere ühte naljakamat koduvideot. Nad plaanivad ema naermise avaldada iTunesis «muusikana» ja annetada sellega teenitud raha vaimse tervisega tegelevale heategevusorganisatsioonile.

Auto juures on tegevuses ka Suzanne isa, kes suudab hästi püsti seista ja samas ka tütart aidata.

«Isa, tegelikult peaksin mina sind aitama, mitte vastupidi,» sõnab kanadalanna ja libiseb jälle.

Suzanne pääseb lõpuks autosse ja saab minema sõita.

6. jaanuaril avaldatud videot on vaadatud 71 miljonit korda ja seda on jagatud üks miljon korda.

Videot näinud kommenteerisid, et maailm ja kaasinimesed on vahel nii hullud, et on enda üle naermise ära teeninud.

«Selle naise isa on suurepärane. Samas ema on tõeline naerumasin, hea kui peres mõni selline on,» kommenteeris videot näinud Stuart Spencer.

Veel üks seda videot vaadanu, Shon Ross lisas, et sellist videot peaks vaatama iga päev, siis on tuju hea.